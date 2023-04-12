Первые итоги реализации посланий президента РК обсудили эксперты в Астане

Фото: пресс-служба Библиотеки первого президента РК

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, представители ведущих экспертных и научных учреждений Казахстана.

Открывая встречу, директор Библиотеки первого президента РК Бакытжан Темирболат отметил, что ее главной целью является анализ первых итогов реализации прошлогодних посланий президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года и «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года в контексте прошедших президентских и парламентских выборов и предстоящей электоральной кампании по формированию исполнительной вертикали власти.

Развивая тезисы модератора, член Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев в своем выступлении основное внимание уделил обзору ключевых проблем, с которыми столкнулось государство при реализации посланий, сопутствующих рисков и путях их преодоления. Так, по его мнению, «сегодня первоочередными задачами Парламента является принятие поправок в действующее законодательство о СМИ, местном самоуправлении, развитии АПК и продовольственной безопасности».

В свою очередь, мажилисмен доктор исторических наук Еркин Абиль, подчеркнув качественное обновление депутатского корпуса Мажилиса и маслихатов всех уровней, поделился видением перспектив дальнейшего вовлечения гражданского общества в процесс принятия важных общегосударственных решений.

Исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана Тохтар Болысов заявил, что молодому поколению, которое на сегодняшний день составляет треть населения страны, близки дух и цели посланий президента народу Казахстана. Свидетельством этого, по его словам, является активное участие молодежи в электоральной кампании, где она выступила как в качестве кандидатов в народные избранники, так и избирателей. «Как результат, доля молодых людей в нижней палате Парламента и представительных органах на местах превысила 20% от общего числа мандатов», – сказал он.

В ходе дискуссии также прозвучали выступления руководителя отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Слямжара Ахметжарова, заведующей кафедрой Ассамблеи народа Казахстана факультета журналистики и политологии ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Натальи Калашниковой, профессора ЕНУ Калиябану Кертаевой, независимого директора АО QazIndustry Ерсултана Бектурганова, директора ОО «Ұлан-ғайыр дала елі» Валихана Бахретдинова, ведущих научных сотрудников Института истории государства Министерства науки и высшего образования РК Бауыржана Шериязданова и Кундызай Еримбетовой.