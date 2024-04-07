Первые жертвы: двое мужчин погибли в результате паводка в Кульсары

Сегодня сотрудники ДЧС Атырауской области обнаружили тела двух мужчин в затопленном городе Кульсары, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«6 апреля в городе Кульсары мужчина 1974 года рождения со своим другом самостоятельно без разрешения выехали на тракторе на обследование затопленного жилого дома и, съехав с дороги в кювет, перевернулись» - говорится в сообщении МЧС.

В поисковых работах были задействованы три человека личного состава и одно плавательное средство.

МЧС призывает граждан быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период, не покидать дома и эвакуационные пункты без соответствующего разрешения.

Как сообщалось, из Кульсары эвакуировали 2,5 тыс. человек.