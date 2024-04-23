Первый аэроплан пролетел над столицей 93 года назад

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Прохоров Игорь
Специальный корреспондент

Государственный архив города Астаны проводит в аэропорту выставку, посвященную истории освоения неба.

фото Игоря Бургандинова

«В 1931 году в нашем городе открыли аэропорт – первое убежище акмолинских аэропланов. И рукотворные ястребы закружились над городом, высматривая за рекой свое пристанище», – так поэтично описывал это событие наш земляк, краевед и писатель Сергей Марков.

– На выставке мы представили архивные материалы о прошлом и настоящем авиации в нашей столице, в том числе личные документы летчиков, фотографии первого аэропорта и первых самолетов, сведения о создании воздушных линий, решения государственных органов, касающиеся развития авиасообщения, – говорит директор столичного архива Жангельды Бимолдин.

По его словам, первый аэропорт располагался на месте современного символа Астаны – монумента «Байтерек». А первые документы, касающиеся авиации в столице, относятся к 1923 году, когда было создано Акмолинское губернское общество друзей воздушного флота. Волонтеры тех лет призывали горожан «сложиться» всем миром на покупку аэроплана, чтобы быстрее связать наш город воздушными дорогами со всем миром.

Документы архива свидетельствуют: 1 декабря 1931 года управление воздушных линий доложило правительству об установлении регулярного воздушного сообщения между Семипалатинском и Акмолинском. Эта дата может считаться днем рождения столичной гражданской авиации.

– По воспоминаниям Алексея Васильевича Самусенко, много лет проработавшего в аэропорту, куда он устроился в 1948 году радиотехником, взлетная полоса была грунтовой, аэровокзал – саманным домиком из восьми комнат, – рассказывает Жангельды Бимолдин. – В период паводков аэродром раскисал и закрывался. Воздушное движение носило эпизодический характер, а в расписании рейсов указывалось: «вылет самолета – в понедельник утром» или «в среду с восходом солнца». Масло и воду для самолетов в холодное время грели в специальном помещении в больших казахских котлах – казанах, предназначенных для варки мяса. Теперь из них «кормили» самолеты.

Алексей Самусенко писал, что весна 1948 года оказалась чрезвычайно бурной: сразу после ледохода на Ишиме в городе началось наводнение, моста через реку тогда не было, потому аэропорт оказался напрочь отрезанным от жилых городских кварталов. Пришлось в срочном порядке строить временную посадочную площадку в районе кирпичного завода (теперь это район Цент­рального рынка). Оттуда связистов стали доставлять в воздушную гавань самолетом По-2 – тем самым знаменитым «небесным тихоходом», наводившим в войну страх на фашистов.

Из записей Алексея Самусенко мы узнаем, что первым летчиком-казахом акмолинской гражданской авиации был Кенжетаев. К сожалению, его имя ветеран авиации не указал, как и имена других авиаторов тех лет.

В 1956-м аэропорт стал работать круглосуточно, силами связистов была смонтирована система «Ночной старт». Впрочем, до передового предприятия ему было еще очень далеко. Техники не хватало, машину часто заменяла лошадь, которую летчики в шутку прозвали Аэроконь. Однако развитие авиации продолжалось. Местные авиа­линии протянулись до Степногорска, Бестобе, Дер­жавинска. Самолеты начали широко применять в народном хозяйстве. Костяк отряда летчиков Целинограда составили Кирилл Кременцов, Алтай Субханбердин, Сыздыков, Малинин, Санин, Пристройкин, Дудник.

4 ноября 1963 года аэропорт принял первый самолет Ил-18 на бетонную взлетно-посадочную полосу в 18 км от города. Он совершал прямой беспосадочный перелет сообщением Целиноград – Москва. До этого приходилось делать промежуточные посадки в Атбасаре, Костанае, Свердловске, Казани. Полет от Целинограда до Москвы занимал 11 часов. Аэровокзальный комплекс тогда только строился, поэтому первые пассажиры располагались в приспособленном двухэтажном здании, там же, где и служба управления воздушным движением.

Исторической вехой для авиа­торов стал перенос столицы из Алматы в Акмолу. В сжатые сроки была начата и закончена реконструкция аэродрома: удлинена взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием, расширены рулежные дорожки и перрон. Тогда же установили современные светотехнические системы и радио­навигационное оборудование, реконструировали аэровокзальный комп­лекс.

2 февраля 2005 года состоя­лось торжественное открытие здания нового пассажирского терминала. В 2008-м аэропорт Астаны получил категорию «III А» Международной ассоциации гражданской авиации, что позволило принимать и обслуживать воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы.

#Астана #выставка #архив

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