Фотовыставка об Олимпиаде в Париже открылась в Астане

Она продлится до 14 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В честь Национального праздника Франции и за две недели до открытия Олимпийских игр в Париже открылась выставка «Астана – Париж 2024: в фокусе гандиспорт и Паралимпийские игры». Организаторами выступили посольство Франции в Казахстане, Национальный паралимпийский комитет, акимат Астаны, а также Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Фотовыставка проходит на Атырауском мосту до 14 августа. Около пятидесяти фоторабот посвящены гандиспорту и ценностям олимпизма: мастерству, взаимоуважению и дружбе.

«Сегодня в День взятия Бастилии, в исторический день для Франции, мы проводим эту выставку, чтобы улучшить осведомленность о том, что еще нужно многое сделать для людей с ограниченными возможностями. Я желаю паралимпийским спортсменам Казахстана успехов! Помните, что есть французы, которые будут болеть за вас!» – сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Дидье Канесс.

Дидье Канесс также рассказал, что в Париже на паралимпийских играх выступят более 4 500 спортсменов, которые будут соревноваться в 22 дисциплинах.

Представитель управления по делам спорта Марат Каскербаев рассказал на презентации выставки, что Казахстан будут представлять 32 паралимпийца по 8 видам спорта.

«Мы считаем, что наши спортсмены выступят достойно. На предыдущих играх в Токио наша паралимпийская сборная завоевала 5 медалей, надеемся, что в этот раз будет больше», – сказал Марат Каскербаев.

Выставка состоит из двух частей. Первая представит серию из тридцати портретов казахстанских пара-чемпионок и чемпионов, некоторые из них будут защищать цвета казахстанского флага на Паралимпийских играх в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Портреты выполнены в мае 2024 года в Астане и в Таразе двумя известными профессиональными фотографами - французом Дидье Эшларом и казахстанцем Али Оспаном. Каждая фотография сопровождается видеоинтервью и, чтобы больше узнать о вдохновляющем пути профессиональных атлетов или спортсменов-любителей, достаточно воспользоваться QR кодом.

Вторая часть выставки состоит из двадцати фотографий, сделанных во время крупных международных соревнований. На них запечатлены различные паралимпийские виды спорта, а также французские и казахстанские атлеты в движении.

По словам астанчанки Розы Бужигитовой, матери двухкратной чемпионки мира по парадзюдо Акмарал Науатбек, выставка проходит очень вовремя.