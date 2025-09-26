Первый чемпионат Turkic Skills пройдет в Актау

Образование
4
Дана Аменова
специальный корреспондент

В конкурсе примут участие 70 участников и 90 экспертов из разных стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан инициировал проведение крупнейшего чемпионата профессионального мастерства в тюркском мире. Об этом стало известно на пресс-конференции в СЦК, сообщает Kazpravda.kz 

По информации Минпросвещения, с 5 по 9 октября в Актау впервые пройдет международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills.

В этом конкурсе примут участие 70 участников и 90 экспертов из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Венгрии.

Это масштабная инициатива, нацеленная на укрепление престижа рабочих профессий, создание профессионального пространства и стимулирование обмена опытом между молодыми специалистами тюркоязычных стран.

Соревнования будут проводиться по 10 компетенциям, охватывающим сферы информационных технологий, строительства и строительных технологий, производственных и инженерных технологий, социальных и персональных услуг.

Особое внимание будет уделено таким перспективным направлениям, как мобильная робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами.

«Чемпионат Turkic Skills - это важная платформа для повышения престижа рабочих профессий и укрепления профессионального сотрудничества между тюркскими странами. В настоящее время ведётся активная подготовка к его проведению. Ожидается, что мероприятие охватит около 5000 человек», - сообщил президент НАО «Talap» Минпросвещения РК Санжар Татибеков.

Чемпионат станет важной платформой для раскрытия потенциала молодежи, продвижения современных технологий и формирования нового поколения квалифицированных кадров, способных ответить на вызовы времени.

#Актау #чемпионат #Минпросвещения #Turkic Skills

Популярное

Все
Судьба журналиста
А я и здесь не промолчала
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
В поисках духовной ДНК
Алматы принимает будущее мировых шахмат
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Полны надежд и устремлений
Распоряжение Главы государства о назначении
Между высокими целями и реальностью
Милосердие – это действие
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Ученики NIS создали AI-платформу для раннего выявления боле…
Стартовал республиканский этап конкурса «Лучший педагог Каз…
В Туркестане открылся филиал ведущего корейского университе…
Поиграем в профессии!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]