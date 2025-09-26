В конкурсе примут участие 70 участников и 90 экспертов из разных стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан инициировал проведение крупнейшего чемпионата профессионального мастерства в тюркском мире. Об этом стало известно на пресс-конференции в СЦК, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минпросвещения, с 5 по 9 октября в Актау впервые пройдет международный чемпионат профессионального мастерства TurkicSkills.

В этом конкурсе примут участие 70 участников и 90 экспертов из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Венгрии.

Это масштабная инициатива, нацеленная на укрепление престижа рабочих профессий, создание профессионального пространства и стимулирование обмена опытом между молодыми специалистами тюркоязычных стран.

Соревнования будут проводиться по 10 компетенциям, охватывающим сферы информационных технологий, строительства и строительных технологий, производственных и инженерных технологий, социальных и персональных услуг.

Особое внимание будет уделено таким перспективным направлениям, как мобильная робототехника и управление беспилотными летательными аппаратами.

«Чемпионат Turkic Skills - это важная платформа для повышения престижа рабочих профессий и укрепления профессионального сотрудничества между тюркскими странами. В настоящее время ведётся активная подготовка к его проведению. Ожидается, что мероприятие охватит около 5000 человек», - сообщил президент НАО «Talap» Минпросвещения РК Санжар Татибеков.

Чемпионат станет важной платформой для раскрытия потенциала молодежи, продвижения современных технологий и формирования нового поколения квалифицированных кадров, способных ответить на вызовы времени.