Первый чемпионат TurісSkills пройдет в нашей стране

Закостенелый стереотип о том, что рабочие кадры – это изнуренные трудом люди, по большому счету себя изжил. Ведь в современном мире многие процессы переведены в режим автоматизации. Конечно, быть тем же комбайнером нелегко, но и вносить эту специальность в черный список тоже неправильно. Такой мысли придерживается глава НАО «Talap» Санжар Татибеков (на снимке), отмечая, что люди труда приносят колоссальную пользу в любой стране. Главное – донес­ти до молодежи, что быть представителем рабочей специальности сейчас стало модно и прес­тижно, а в некоторых сферах – даже весьма высокооплачиваемо.

фото из архива «КП»

– В сознании некоторых граждан до сих пор осталось мнение, что рабочие профессии – это все о грубой рабочей одежде свободного кроя и мозолях на руках. Но сейчас многие специальности прошли трансформацию. В некоторых отраслях сотрудники сменили робу на халаты, а например, современные методы плавки стали позволили металлургам перейти от мартеновского производства к электро­печам и конвертерам. Даже сталевара сейчас мы переместили из горячего цеха в уютную операторскую, откуда и ведутся важные процессы. Использование лазерной сварки в машиностроении тоже значительно упростило технологии соединения деталей, следовательно, и труд сварщика, – начинает наш разговор Санжар Татибеков.

2025 год можно по праву назвать знаменательным в истории суверенного Казахстана, поскольку впервые за столько лет вопросу поддержки рабочих специальностей отведено особое место. Да, в свое время были отдельные идеи и проекты по пропаганде деятельности человека труда. Но благодаря указу Главы государства Касым-Жомарта Токаева рабочим профессиям посвящен весь год.

Фокус государственной политики сведен к этому ракурсу не случайно: без сантехников, плотников, автомехаников, сварщиков, поваров, парикмахеров, швей и многих других – мы словно без рук (в прямом и переносном смыс­ле). Инициатива Президента нацелена на то, чтобы показать значимость, подчерк­нуть важность рабочего класса для социально-экономического развития республики. И, как заметил Касым-Жомарт Кемелевич в интервью газете «Ana tili», предстоит немало сделать для повышения авторитета человека труда, продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма. «Во многих сферах нашей экономики ощущается нехватка рабочих рук. В связи с этим хочу сказать, что хоть рабочие специальности не сулят баснословных и быстрых заработков, зато они гарантируют востребованность на рынке труда, а также особый статус в нашем обществе. Посещая предприятия, вижу много молодых людей, в том числе представителей рабочих династий. Это меня радует. Задача государства – материально и морально помочь молодым специалистам, поэтому этой работой буду заниматься постоянно», – добавил Глава государства.

– Во многих странах мира примерно 70 процентов абитуриентов выбирают рабочие профессии. У нас эта цифра варьируется в пределах 20–30 процентов. Повышение престижа рабочих кадров – это задача не только одного Министерства просвещения или какого-либо другого профильного ведомства, но и всего общества в целом. Нужно понять, что все мы действуем во благо единой цели – построения процветающего государства. Справедливости ради стоит сказать, что еще до нынешнего, 2025 года в стране велась определенная работа по поддержке рабочих кадров. Я говорю о внедрении приципов дуального обучения и модульных программ, в том числе и инициативы «Бесплатное ТиПО» (без конкурсного отбора), академической самостоятельности (для быстрого взаимодействия бизнеса и колледжа), целевой подготовки для бизнеса, обновления парка оборудования. Но технический прогресс не стоит на мес­те, и конкурентоспособность страны зависит в первую очередь от уровня подготовки рабочего класса, соответственно, мы должны думать по-новому. Своевременная инициатива нашего Президента станет мощным стимулом для развития системы подготовки кадров, – отмечает Санжар Татибеков.

В рамках исполнения поручений Президента утверждены План мероприятий по проведению Года рабочих профессий и «дорожная карта» по трансформации технического и профессионального образования Рес­публики Казахстан на 2025–2027 годы. Первый документ, по словам собеседника, состоит из семи направлений и 70 мероприятий, порядка 20 из которых находятся в поле ответственности Министерства просвещения.

– В рамках Года рабочих профессий при нашей организации соз­дан проект­ный офис. Мы можем позиционировать себя как институт развития системы технического и профессионального образования. Все шаги и мероприя­тия, нашедшие отражение в плане и «дорожной карте», откликаются в концепции Главы государства «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». По мнению многих, в том числе студентов, педагогов и заинтересованных сторон, объявление 2025-го Годом рабочих профессий – это старт комплексным мерам для развития сис­темы ТиПО. Мы должны пропагандировать в обществе такие качества, как трудолюбие, профессионализм, и учитывать, что рабочие квалификации являются драйвером экономики, – поделился глава НАО «Talap».

В числе основных пунктов плана, как поясняет спикер, особое внимание уделено вопросам подушевого финансирования системы ТиПО: оно возрас­тет в два раза. Если на сегодняшний день сумма составляет 437 тыс. тенге на одного студента, то с 1 сентября 2025 года она будет равна 912 тыс. тенге. Такой подход, безус­ловно, поможет отечественным колледжам улучшить решение стратегических задач. Здесь мы говорим об укреплении кадрового потенциала, обновлении материально-технической базы.

– На сегодняшний день 518 предприя­тий шефствуют над более 400 колледжами страны. Мы планируем увеличить количество первых до 4 тысяч. В рамках проекта «Жас маман» 180 колледжей обновили свою материально-техничес­кую базу. Для этого были выделены значительные средства из госбюджета. Но здесь мы должны понимать, что все бремя ответственности не должно ложиться только на плечи государства. Соответствующую солидарную поддерж­ку учреждениям образования ТиПО следует оказывать и бизнес-сообществу. На одном из заседаний Правительства было отмечено, что в европейских странах бизнесмены вливаются в систему подготовки кадров на 48 процентов, а у нас только на 6 процентов. Надеюсь, мы придем к консенсусу, и предприниматели помогут оснастить порядка 280 колледжей необходимым оборудованием и приборами, – сказал Санжар Меирханович.

В этом году не останется без внимания и еще один болезненный вопрос – дефицит мест в общежитиях. Для решения проблемы также планирует­ся тесное сот­рудничество местных исполнительных органов с предпринимателями.

– Один из пунктов «дорожной карты» касается интернационализации организаций ТиПО. В рамках этой работы мы хотим наладить сотрудничество с зарубежными колледжами и предприятиями. Также в планах – открытие филиалов зарубежных колледжей (школ, мастерских) для подготовки специалистов по востребованным профессиям, отвечающим потребностям экономики. У нас есть представительства иностранных вузов. Почему бы не перенести данный опыт в плоскость технического и профессио­нального обучения? Благодаря такому подходу будет развита программа двудип­ломного образования, реализована идея внедрения иностранного менеджмента посредством привлечения зарубежных коллег для управления колледжами, – высказал предложение руководитель НАО «Talap».

Пробуй, выбирай!

В прошлом году при проведении ІХ Республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2024 участники высоко оценили роль мероприятия в подготовке высококвалифицированных специалис­тов. В этом году площадка приобретет более широкое звучание, охватив тюркские страны. В Актау состоится первый чемпионат профессионального мастерства TurісSkills. Более того, в Астане планируется соз­дать центр компетенций WorldSkills, который станет уникальным местом для взаимодействия образовательной отрасли и бизнеса, точнее, системной диалоговой площадкой.

– В первом квартале этого года в столице Казахстана распахнет свои двери город рабочих профессий. Его особенность в том, что он будет подобен иммерсивному шоу (с элементами погружения в действие. – Авт.). Каждый посетитель сможет окунуться в ту или иную рабочую отрасль. К примеру, в секторе мехатроника школьники смогут на практике разобраться в принципах автоматизации заводов, поработать с учебной станцией и ознакомиться с современным оборудованием. При этом мы прекрасно понимаем, что, прежде чем связать свою судьбу с той или иной специальностью, будущий студент колледжа должен определить, какой конкретно профессии уделить внимание. В рамках профориентационной работы в школах будет усилено направление по проведению профессиональной диагнос­тики (тестов) среди учащихся. Важно, чтобы к выбору специальности подростки подходили осознано и ответственно, – говорит спикер.

Также будет продолжена разработка и реализация проекта «Атлас новых профессий» во всех регионах с учетом потребностей в кадрах. В нем будет определен перечень текущих, трансформирующихся и будущих рабочих профессий, который позволит учащимся определиться с выбором специальности, узнать о новых требованиях на рынке труда и оценить перспективы карьеры в конкретных секторах экономики. Атлас новых профессий станет инструментом профориентационной работы в школах и колледжах.

– Для нас важно понять, какие специаль­ности больше всего востребованы на предприятиях, а какие требуют трансформации. В рамках этого на 2025–2027 годы запланирован ряд мероприятий: разработка региональных карт потребности в кадрах, профилизация организаций ТиПО с учетом страновой региональной потребнос­ти в кадрах, соз­дание регионального образовательно-производственного кластера в областях Казахстана, открытие центров признания квалификации, сертификация выпускников по десяти вост­ребованным нерегулируемым профессиям. Здесь также можно сказать и о развитии мини-предприятий и студенческих центров Business startup на базе организаций технического и профессионального образования, – резюмирует Санжар Татибеков, добавляя, что в системе ТиПО нас­читываются более 217 специальностей и свыше 616 квалификаций.

В рамках проведения Года рабочих профессий планируется внести изменения и дополнения в правовые акты, регулирующие функционирование мини-предприятий на базе организаций ТиПО; разработать регламентирующие документы, определяющие механизмы реализации продукции, произведенной на мини-предприя­тиях со стопроцент­ным уставным капиталом государства; создать алгоритм для эффективного запуска и функционирования мини-предприя­тий в организациях ТиПО, включая обучение студентов навыкам бизнеса и управления. Благодаря такой деятельности мощную поддержку получат студенты с так называемой предпринимательской жилкой.

Безусловно, без внимания не останется и вопрос педагогического апгрейда. Планируется внедрить синхронизированную систему отслеживания развития и дос­тижений педагога «Digital-портфолио». Кроме того, намечены переход на новый формат повышения квалификации педагогов и вовлечение опытных работников производства в подготовку кадров через так называе­мый «боковой вход в профессию». Благодаря такому подходу будет подготовлено 10 тыс. сертифицированных педагогов нового формата и привлечено 500 специалистов с производства.

Таким образом, для повышения прес­тижа рабочих профессий действительно следует провести большую работу. Понятно, что для положительного эффекта потребуются годы. Но пока мы надеемся на плодотворность 2025-го, на то, что он будет способствовать увеличению числа желающих связать судьбу с рабочей профессией.