Первый чемпионат TurісSkills пройдет в нашей стране

Закостенелый стереотип о том, что рабочие кадры – это изнуренные трудом люди, по большому счету себя изжил. Ведь в современном мире многие процессы переведены в режим автоматизации. Конечно, быть тем же комбайнером нелегко, но и вносить эту специальность в черный список тоже неправильно. Такой мысли придерживается глава НАО «Talap» Санжар Татибеков (на снимке), отмечая, что люди труда приносят колоссальную пользу в любой стране. Главное – донести до молодежи, что быть представителем рабочей специальности сейчас стало модно и престижно, а в некоторых сферах – даже весьма высокооплачиваемо.
– В сознании некоторых граждан до сих пор осталось мнение, что рабочие профессии – это все о грубой рабочей одежде свободного кроя и мозолях на руках. Но сейчас многие специальности прошли трансформацию. В некоторых отраслях сотрудники сменили робу на халаты, а например, современные методы плавки стали позволили металлургам перейти от мартеновского производства к электропечам и конвертерам. Даже сталевара сейчас мы переместили из горячего цеха в уютную операторскую, откуда и ведутся важные процессы. Использование лазерной сварки в машиностроении тоже значительно упростило технологии соединения деталей, следовательно, и труд сварщика, – начинает наш разговор Санжар Татибеков.
2025 год можно по праву назвать знаменательным в истории суверенного Казахстана, поскольку впервые за столько лет вопросу поддержки рабочих специальностей отведено особое место. Да, в свое время были отдельные идеи и проекты по пропаганде деятельности человека труда. Но благодаря указу Главы государства Касым-Жомарта Токаева рабочим профессиям посвящен весь год.
Фокус государственной политики сведен к этому ракурсу не случайно: без сантехников, плотников, автомехаников, сварщиков, поваров, парикмахеров, швей и многих других – мы словно без рук (в прямом и переносном смысле). Инициатива Президента нацелена на то, чтобы показать значимость, подчеркнуть важность рабочего класса для социально-экономического развития республики. И, как заметил Касым-Жомарт Кемелевич в интервью газете «Ana tili», предстоит немало сделать для повышения авторитета человека труда, продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма. «Во многих сферах нашей экономики ощущается нехватка рабочих рук. В связи с этим хочу сказать, что хоть рабочие специальности не сулят баснословных и быстрых заработков, зато они гарантируют востребованность на рынке труда, а также особый статус в нашем обществе. Посещая предприятия, вижу много молодых людей, в том числе представителей рабочих династий. Это меня радует. Задача государства – материально и морально помочь молодым специалистам, поэтому этой работой буду заниматься постоянно», – добавил Глава государства.
– Во многих странах мира примерно 70 процентов абитуриентов выбирают рабочие профессии. У нас эта цифра варьируется в пределах 20–30 процентов. Повышение престижа рабочих кадров – это задача не только одного Министерства просвещения или какого-либо другого профильного ведомства, но и всего общества в целом. Нужно понять, что все мы действуем во благо единой цели – построения процветающего государства. Справедливости ради стоит сказать, что еще до нынешнего, 2025 года в стране велась определенная работа по поддержке рабочих кадров. Я говорю о внедрении приципов дуального обучения и модульных программ, в том числе и инициативы «Бесплатное ТиПО» (без конкурсного отбора), академической самостоятельности (для быстрого взаимодействия бизнеса и колледжа), целевой подготовки для бизнеса, обновления парка оборудования. Но технический прогресс не стоит на месте, и конкурентоспособность страны зависит в первую очередь от уровня подготовки рабочего класса, соответственно, мы должны думать по-новому. Своевременная инициатива нашего Президента станет мощным стимулом для развития системы подготовки кадров, – отмечает Санжар Татибеков.
В рамках исполнения поручений Президента утверждены План мероприятий по проведению Года рабочих профессий и «дорожная карта» по трансформации технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2025–2027 годы. Первый документ, по словам собеседника, состоит из семи направлений и 70 мероприятий, порядка 20 из которых находятся в поле ответственности Министерства просвещения.
– В рамках Года рабочих профессий при нашей организации создан проектный офис. Мы можем позиционировать себя как институт развития системы технического и профессионального образования. Все шаги и мероприятия, нашедшие отражение в плане и «дорожной карте», откликаются в концепции Главы государства «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». По мнению многих, в том числе студентов, педагогов и заинтересованных сторон, объявление 2025-го Годом рабочих профессий – это старт комплексным мерам для развития системы ТиПО. Мы должны пропагандировать в обществе такие качества, как трудолюбие, профессионализм, и учитывать, что рабочие квалификации являются драйвером экономики, – поделился глава НАО «Talap».
В числе основных пунктов плана, как поясняет спикер, особое внимание уделено вопросам подушевого финансирования системы ТиПО: оно возрастет в два раза. Если на сегодняшний день сумма составляет 437 тыс. тенге на одного студента, то с 1 сентября 2025 года она будет равна 912 тыс. тенге. Такой подход, безусловно, поможет отечественным колледжам улучшить решение стратегических задач. Здесь мы говорим об укреплении кадрового потенциала, обновлении материально-технической базы.
– На сегодняшний день 518 предприятий шефствуют над более 400 колледжами страны. Мы планируем увеличить количество первых до 4 тысяч. В рамках проекта «Жас маман» 180 колледжей обновили свою материально-техническую базу. Для этого были выделены значительные средства из госбюджета. Но здесь мы должны понимать, что все бремя ответственности не должно ложиться только на плечи государства. Соответствующую солидарную поддержку учреждениям образования ТиПО следует оказывать и бизнес-сообществу. На одном из заседаний Правительства было отмечено, что в европейских странах бизнесмены вливаются в систему подготовки кадров на 48 процентов, а у нас только на 6 процентов. Надеюсь, мы придем к консенсусу, и предприниматели помогут оснастить порядка 280 колледжей необходимым оборудованием и приборами, – сказал Санжар Меирханович.
В этом году не останется без внимания и еще один болезненный вопрос – дефицит мест в общежитиях. Для решения проблемы также планируется тесное сотрудничество местных исполнительных органов с предпринимателями.
– Один из пунктов «дорожной карты» касается интернационализации организаций ТиПО. В рамках этой работы мы хотим наладить сотрудничество с зарубежными колледжами и предприятиями. Также в планах – открытие филиалов зарубежных колледжей (школ, мастерских) для подготовки специалистов по востребованным профессиям, отвечающим потребностям экономики. У нас есть представительства иностранных вузов. Почему бы не перенести данный опыт в плоскость технического и профессионального обучения? Благодаря такому подходу будет развита программа двудипломного образования, реализована идея внедрения иностранного менеджмента посредством привлечения зарубежных коллег для управления колледжами, – высказал предложение руководитель НАО «Talap».
Пробуй, выбирай!
В прошлом году при проведении ІХ Республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2024 участники высоко оценили роль мероприятия в подготовке высококвалифицированных специалистов. В этом году площадка приобретет более широкое звучание, охватив тюркские страны. В Актау состоится первый чемпионат профессионального мастерства TurісSkills. Более того, в Астане планируется создать центр компетенций WorldSkills, который станет уникальным местом для взаимодействия образовательной отрасли и бизнеса, точнее, системной диалоговой площадкой.
– В первом квартале этого года в столице Казахстана распахнет свои двери город рабочих профессий. Его особенность в том, что он будет подобен иммерсивному шоу (с элементами погружения в действие. – Авт.). Каждый посетитель сможет окунуться в ту или иную рабочую отрасль. К примеру, в секторе мехатроника школьники смогут на практике разобраться в принципах автоматизации заводов, поработать с учебной станцией и ознакомиться с современным оборудованием. При этом мы прекрасно понимаем, что, прежде чем связать свою судьбу с той или иной специальностью, будущий студент колледжа должен определить, какой конкретно профессии уделить внимание. В рамках профориентационной работы в школах будет усилено направление по проведению профессиональной диагностики (тестов) среди учащихся. Важно, чтобы к выбору специальности подростки подходили осознано и ответственно, – говорит спикер.
Также будет продолжена разработка и реализация проекта «Атлас новых профессий» во всех регионах с учетом потребностей в кадрах. В нем будет определен перечень текущих, трансформирующихся и будущих рабочих профессий, который позволит учащимся определиться с выбором специальности, узнать о новых требованиях на рынке труда и оценить перспективы карьеры в конкретных секторах экономики. Атлас новых профессий станет инструментом профориентационной работы в школах и колледжах.
– Для нас важно понять, какие специальности больше всего востребованы на предприятиях, а какие требуют трансформации. В рамках этого на 2025–2027 годы запланирован ряд мероприятий: разработка региональных карт потребности в кадрах, профилизация организаций ТиПО с учетом страновой региональной потребности в кадрах, создание регионального образовательно-производственного кластера в областях Казахстана, открытие центров признания квалификации, сертификация выпускников по десяти востребованным нерегулируемым профессиям. Здесь также можно сказать и о развитии мини-предприятий и студенческих центров Business startup на базе организаций технического и профессионального образования, – резюмирует Санжар Татибеков, добавляя, что в системе ТиПО насчитываются более 217 специальностей и свыше 616 квалификаций.
В рамках проведения Года рабочих профессий планируется внести изменения и дополнения в правовые акты, регулирующие функционирование мини-предприятий на базе организаций ТиПО; разработать регламентирующие документы, определяющие механизмы реализации продукции, произведенной на мини-предприятиях со стопроцентным уставным капиталом государства; создать алгоритм для эффективного запуска и функционирования мини-предприятий в организациях ТиПО, включая обучение студентов навыкам бизнеса и управления. Благодаря такой деятельности мощную поддержку получат студенты с так называемой предпринимательской жилкой.
Безусловно, без внимания не останется и вопрос педагогического апгрейда. Планируется внедрить синхронизированную систему отслеживания развития и достижений педагога «Digital-портфолио». Кроме того, намечены переход на новый формат повышения квалификации педагогов и вовлечение опытных работников производства в подготовку кадров через так называемый «боковой вход в профессию». Благодаря такому подходу будет подготовлено 10 тыс. сертифицированных педагогов нового формата и привлечено 500 специалистов с производства.
Таким образом, для повышения престижа рабочих профессий действительно следует провести большую работу. Понятно, что для положительного эффекта потребуются годы. Но пока мы надеемся на плодотворность 2025-го, на то, что он будет способствовать увеличению числа желающих связать судьбу с рабочей профессией.