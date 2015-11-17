​Первый Гран-при «Келинки Сабины»

Фестиваль ориентирован на короткометражное, документальное и комедийное кино. В нынешнем году впервые главная награда отдана художественному фильму. По словам организаторов, «Келинку Сабину» отличает инновационная форма подачи темы. Жюри отмечает, что о проблемах можно говорить легким, комедийным языком, который порой оказывает гораз­до большее влияние, и считает, что фильм Нуртаса Адамбаева снят позитивно, красиво и не типично.

International Film Festival for Documentary, Short and Comedy Films входит в семерку кинофестивалей, которые поддерживает ООН. Всего для участия в нем было прислано 1 200 фильмов-заявок. Большинство – продукт совместного производства (США – Великобритания, ОАЭ – Испания, Германия – Италия), «Келинка Сабина» же была создана усилиями всего одной частной студии – Nurtasproduction. К тому же картина является дебютной работой молодого режиссера из Азии.

На сегодня комедийный фильм «Келинка Сабина» принят в конкурсную программу пяти международных кинофестивалей, которые пройдут в США, Китае, Румынии и Новой Зеландии. А 16 ноября режиссера Нуртаса Адамбаева ждут в Джакарте – в столице Индонезии пройдет торжественная церемония награждения.