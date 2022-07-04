Первый инклюзивный фитнес-центр открылся в Акмолинской области

В рамках реализации Программы повышения доходов населения в селе Кабанбай батыр Акмолинской области состоялось открытие первого инклюзивного фитнес-центра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Создан фитнес-центр по инициативе жительницы села Динары Наумовой, президента Ассоциации инклюзивного общества, призера гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» 2021 года.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, представители Попечительского совета КФ «Қамқорлық қоры», руководители центральных и местных государственных органов, представители бизнес-структур и общественности.

В поздравительном слове Ералы Тугжанов отметил значимость социального предпринимательства.

«Данный проект реализован благодаря взаимоотношениям государства с обществом и предпринимателями с высокой социальной ответственностью. Улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями находится на постоянном контроле Правительства страны. В прошлом году Глава государства подписал закон, направленный на улучшение социального положения людей с ограниченными возможностями, были приняты 6 концептуальных норм. В целом принимаются комплексные меры для для того, чтобы люди с инвалидностью стали активной частью общества», — сказал вице-премьер.

Отмечается, что центр могут посещать все желающие, а для людей с инвалидностью предусмотрены бесплатные занятия с профессиональными инструкторами ЛФК в специально оборудованном кабинете. Всего здесь два зала — тренажерный, оснащенный профессиональным спортивным оборудованием и инвентарем, а также зал для групповых занятий.

При составлении оздоровительных программ учитывались пожелания местного сообщества. Дополнительно в фитнес-центре будут работать секции каратэ, йоги и досуговый клуб для людей пожилого возраста.

Напомним, в республике функционируют 14 спортивных клубов и 3 школы для людей с ограниченными физическими возможностями (спортивные клубы в гг. Алматы, Шымкент, в Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях; спортивные школы в городе Нур-Султане, Карагандинской и Алматинской областях).

Также в стране функционируют спортивные организации по развитию спорта среди людей с ограниченными возможностями.