Первый казахстанский промышленный кластер вокруг крупного бизнеса открывается в Темиртау

На площадке Центра креативных технологий Qarmet прошёл бизнес-форум «Развитие промышленного кластера и внутристрановой ценности», который стал важным событием для делового сообщества Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минпром

По информации комитета промышленности Минпрома, цель мероприятия — укрепление взаимодействия между крупным бизнесом и МСБ, стимулирование развития промышленного сектора и создание новых возможностей для экономического роста внутри страны.

В работе форума принял участие вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан, депутаты Мажилиса, представители бизнес-сообщества, руководство национальных фондов и палаты предпринимателей «Атамекен». Открыл мероприятие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Также участники посетили металлургический комбинат Qarmet, где ознакомились с производством.

«Всем известно, что Qarmet - это вертикально интегрированное предприятие. По итогам 2024 года мы наблюдаем стабильный рост в этой сфере на уровне 9,7%. Данный форум - важный момент для стимулирования и развития МСБ вокруг Qarmet, как крупного предприятия. Министерство проводит активную работу в части взаимодействия крупных компаний с местными поставщиками. Мы уверены, что это является залогом устойчивого роста промышленности», – подчеркнул вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан.

Также к присутствующим обратился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

«Отличная возможность встретиться здесь с вами, людьми, которые двигают экономику области и страны. Карагандинская область — это индустриальное сердце страны, мы занимаем лидирующую позицию по объемам обрабатывающей промышленности. В прошлом году областью произведено продукции на сумму более 3 трлн тенге. Наш регион — это территория больших возможностей, мы создаём условия для роста бизнеса и привлечения инвестиций», – отметил глава региона.

Сейчас с Qarmet взаимодействуют более 36 предприятий малого и среднего бизнеса области. Форум позволил участникам обсудить ключевые вопросы, связанные с усилением внутреннего рынка, повышением конкурентоспособности через развитие производства и снижением зависимости от внешних поставок.

Гендиректор компании Qarmet Вадим Басин подробно остановился на вопросах развития устойчивых производственных цепочек, интеграции крупного бизнеса и малого предпринимательства, внедрения цифровых решений и снижения себестоимости продукции, которые способствуют укреплению экономики региона.

«Развитие металлургии и смежных отраслей, укрепление позиций казахстанских производителей на мировых рынках, создание внутристрановой ценности – ключевые факторы долгосрочного устойчивого развития нашей страны. В 2024 году, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, Qarmet увеличил производство стали на 15% – до 3,5 млн тонн. Этот рост обеспечил Казахстану 8-е место в мире по темпам производства стали. Мы ставим перед собой амбициозную цель – достичь 5 млн тонн стали в год к 2028 году. Этот ориентир основан на масштабной модернизации производства, оптимизации затрат, цифровизации процессов и развитии промышленного кластера вокруг предприятия», – сказал Вадим Басин.

Важным аспектом обсуждения стало внимание к проблемам, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, и возможность их интеграции в более крупные бизнес-структуры для обмена опытом и ресурсами. Эксперты поделились лучшими практиками, предложили решения для оптимизации производственных процессов и взаимодействия с государственными органами.

Депутат Мажилиса Арман Калыков отметил, что взятое в текущий период направление компании Qarmet необходимо было реализовывать еще много лет назад. Однако ранее, по его словам, к сожалению, были иные ценности.