Первый номер на автомобиль из Армении выдали в Алматы
Первым в Казахстане автолюбителем, который официально зарегистрировал свой транспорт, ввезенный из Армении, стал 47-летний алматинец Хосров Гасанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Свою автомашину марки "Хюндай Гранд Старекс" я привез из Армении в ноябре 2019 года. С тех пор ни дня не было, чтобы я не думал о том, как узаконить ее пребывание в нашей стране: сплошные волнения, переживания, ездить спокойно не мог. Спасибо государству, пошли нам навстречу. Сегодня пришел, буквально за 15 минут мне мою машину оформили. Заплатил госпошлину – 11 тысяч 946 тенге. Теперь могу спокойно на законных основаниях передвигаться. Спасибо еще раз нашему государству", – рассказал Хосров Гасанов.
Напоминаем, что в соответствии с поручением Главы государства постановление Правительства позволяет нашим гражданам зарегистрировать автомобили, которые ввезены из Армении до 1-го февраля 2020 года.
"Правительством принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных нашими гражданами из Армении до 1-го февраля. Во-вторых, о проведении регистрации в период с 1-го июня по 1-ое сентября этого года. В-третьих, регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. В-четвертых, принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию – 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 тысячи 473 тенге и пошлина за госномер 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.
Также в полиции отметили, что к регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля 2020 года. Кроме того, регистрация не может быть осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельцев в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения.