Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске

Эталон правосудия

В Петропавловске прошел первый в истории современного Казахстана форум биев.

В форуме приняли участие представители международного центра медиации RPA «International Mediation Centre». Вместе с биями (судьями) из Нур-Султана, Алматы, Атырау, Актау, Шымкента, Туркестанской области они обсудили проб­лемы и перспективы развития профессионального института медиации.

Современная судебно-правовая система в Казахстане во многом заимствована, стандартизирована, а также интегрирована в мировую правовую систему. Но было время, когда на огромном пространстве Великой степи существовало уникальное казахское право, которое может и сегодня служить высоким стандартом правосудия.

– Издревле бии участвовали в разрешении разного рода конфликтов и споров, стояли на страже государственности, – отметил, приветствуя участников форума, заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов. – В самые трудные времена бии объединяли народ. Сегодня подобные функции выполняют институты медиации. В Северо-Казахстанской области работают 17 кабинетов медиации, в них трудятся 26 медиаторов. За год они урегулировали 516 споров, более 700 человек получили консультации.

– В основе казахского права всегда лежали народность и естественная свобода человека, – сказал, выступая на форуме, председатель Северо-Казахстанского областного суда Ербол Жангазин. – Бий в первую очередь –судья. Власть биев считалась коренной властью.

Великие казахские бии, говорили участники форума, оставили после себя богатое духовное наследие, которое не утратило своей актуальности.

– Современные бии проходят общий курс медиации, – отметил представитель Верховного суда РК Кайрат Тулекеев. – Только после этого они могут решать конфликтные вопросы вне зависимости от географического положения. Решения биев будут иметь юридическую силу.

В международном центре медиации подготовлено уже более полутора тысяч профессиональных медиаторов и порядка 20 биев. Медиаторы International Mediation Centre за семь лет урегулировали около 300 тысяч споров и конфликтов, из них порядка трех тысяч – с участием иностранных физических и юридических лиц.

На вопрос, почему бии должны заменить медиаторов, экс­перт медиации, руководитель международного проекта Назым Тулекеева сказала следующее:

– Когда мы разговариваем с простыми людьми, многие не понимают, что такое медиация. А когда говоришь о том, что у казахов когда-то существовал институт биев и что они делают, по сути, одно и то же – урегулируют конфликты без вмешательства государственных органов, то все сразу понимают. Мы берем за основу принципы, на которых строился институт биев, которые находили решение, удовлетворяющее обе спорящие стороны.

Участник форума из Алматы Талгат Балтаев считает, что в основе разрешения споров лежит разъяснение, беседы с двумя сторонами одного конфликта.

– В споре разводящихся супругов мы пытаемся занять позицию ребенка, – поясняет Талгат Балтаев.

Напомним, что еще в 2008 году в Алматы прошла международная научная конференция «Казахский суд биев – уникальная судебная система». Тот форум стал значимым событием в научной и правовой жизни страны. Верховный суд Казахстана поддержал стремление ряда отечественных ученых вывести исследование уникального суда биев из узких стен учебных заведений и начать масштабный диалог с мировой общественностью, признавая общекультурную ценность правовой системы кочевой цивилизации. Великие казахские бии оставили богатое духовное наследие, которое не утратило своей актуальности и по сей день. Суд биев как суд высокой морали строился и основывался на таких фундаментальных принципах, как неподкупность судьи, справедливость, доступность и публичность, ориентированность на примирение сторон и полное возмещение ущерба.

Одна из ярких особенностей суда биев – его духовность. Бии старались придерживаться в первую очередь моральных установок.

Их авторитет держался на народном признании, по существу это было и охранной грамотой, и своего рода «лицензией» бия на отправление правосудия. Бии являлись главными носителями норм права казахов, выполняли практически все правовые функ­ции государства. Приоритетным в их деятельности был принцип справедливости. Интересы народа были для них превыше каких-то узких местных интересов. Знаменитый Айтеке-би говорил: «Моя жизнь принадлежит народу, а мне принадлежит только моя смерть». А выдающийся историк, этнограф, просветитель Чокан Валиханов приводил занимательный факт: русские истцы и ответчики во многих случаях предпочитали русскому следствию суд биев.

Историческое значение суда биев в том, что он был своего рода эталоном правосудия. Судебная тяжба начиналась там, куда люди приходили в поисках разрешения спора. А приходили они только к тем, чьему мнению доверяли. Это был истинный цвет народа, концентрирующий в себе весь кладезь народной мудрости и духовности.