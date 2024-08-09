Пешеходы в Астане пострадали после столкновения полуприцепа с ЛРТ
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По данному факту проводится проверка
Водитель трала, груженного специальной техникой, при пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала, не рассчитал габариты и задел конструкцию ЛРТ, передает коррепондент Kazpravda.kz
В результате происшествия пострадали два пешехода, которые шли по краю проезжей части дороги.
«Они были доставлены в больницу, после осмотра отпущены домой. По данному факту проводится проверка», – сообщили в ДП столицы.
Ранее местный паблик сообщал об инциденте, произошедшем ночью в Астане в условиях проливного дождя.