Пешеходы в Астане пострадали после столкновения полуприцепа с ЛРТ

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водитель трала, груженного специальной техникой, при пересечении перекрестка Кабанбай батыра и Улы Дала, не рассчитал габариты и задел конструкцию ЛРТ, передает коррепондент Kazpravda.kz

В результате происшествия пострадали два пешехода, которые шли по краю проезжей части дороги.

«Они были доставлены в больницу, после осмотра отпущены домой. По данному факту проводится проверка», – сообщили в ДП столицы.

Ранее местный паблик сообщал об инциденте, произошедшем ночью в Астане в условиях проливного дождя.