Военнослужащие Национальной гвардии, стоящие на страже правопорядка и безопасности страны, не ограничиваются выполнением служебных обязанностей. Они активно участвуют в значимых социальных инициативах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба РгК «Орталық» Нацгвардии МВД РК

Яркий тому пример — благотворительная акция с участием солдат и офицеров воинской части 6637 Регионального командования «Орталық».

В начале июля 2025 года около 30 военнослужащих приняли участие в донорской акции по сдаче крови. В ходе мероприятия было собрано 14 литров крови — бесценный ресурс для спасения жизней людей, поступивших в больницы с тяжёлыми диагнозами или в экстренных ситуациях.

— Каждый военнослужащий должен быть опорой для народа и заботливым членом общества. Сдавая кровь, мы дарим людям шанс на жизнь — это подлинное проявление мужества и гражданской ответственности, — отметил заместитель командира воинской части 6637 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Шухрат Ашимов.

Медицинские специалисты заранее обследовали каждого донора и провели процедуру в строгом соответствии с санитарными нормами.

Такие добрые дела способствуют укреплению патриотического духа, развитию чувства ответственности и сочувствия в рядах Национальной гвардии.

Военнослужащие воинской части 6637 намерены и впредь участвовать в подобных благотворительных инициативах. Ведь настоящий военный — это не только защитник спокойствия страны, но и надёжная опора народа, готовая прийти на помощь в трудную минуту.