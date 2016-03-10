Петропавловский полицейский требовал от водителя пристегнуть собаку

Общество
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Жания Уранкаева
Фото с сайта cars.ru
В Петропавловске полицейский остановил автолюбителя, апеллируя несуществующим оперативно-профилактическим мероприятием, и требовал пристегнуть собаку ремнем безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Общественного союза автомобилистов.

Инспектор полиции Петропавловска Марат Киямов остановил горожанина Максима Иванова и, вместо того чтобы объяснить водителю причину остановки, накричал на него, грозился подать в суд и требовал пристегнуть собаку, ссылаясь при этом на проводящееся в городе ОПМ. Но, как пояснили в ДВД, никаких ОПМ на территории Петропавловска не проводится.

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По словам полицейского, которого попросили показать подтверждающий документ о том, что на территории города действительно проводится ОПМ "Безопасная дорога", "эта бумага не показывается" и ее содержимое является государственной тайной.

На 15-минутном видео, записанным Ивановым, зафиксировано и то, что полицейский стал кричать на водителя, требовал выйти из машины, не давал водителю закрыть дверь и стал говорить, что водитель перевозит что-то запрещенное. 

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Добавим, что участники "Общественного союза автомобилистов" уже обратились в ДВД Северо-Казахстанской области с просьбой привлечь инспектора к дисциплинарной ответственности.

Согласно статье 52 закона "О дорожном движении" (Основание остановки транспортного средства) основаниями для остановки транспортного средства по требованию сотрудника органов внутренних дел являются:
1) нарушение водителем транспортного средства требований настоящего Закона и (или) правил дорожного движения, в том числе зафиксированное техническим средством фиксации нарушение правил дорожного движения;
2) работа по розыску угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств, водители которых скрылись с мест дорожно-транспортных происшествий, иных преступлений, связанных с использованием транспортных средств;
3) необходимость предоставления транспортного средства в случаях, предусмотренных подпунктом 7) пункта 3 статьи 54 настоящего Закона;
4) проверка у водителя документов, предусмотренных подпунктом 1) пункта 3 статьи 54 настоящего Закона, на стационарных постах полиции, а также при проведении оперативно-профилактических мероприятий;
5) проверка документов на перевозимый груз на постах полиции и контрольно-пропускных пунктах. В период проведения специальных мероприятий допускается остановка транспортных средств вне постов полиции с целью проверки документов на перевозимый груз;
6) выполнение решений уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц об ограничении или запрещении движения;
7) необходимость опроса водителя и (или) пассажира (пассажиров) об обстоятельствах совершения дорожно-транспортных происшествий, административного правонарушения, преступления, очевидцами которых они являются;
8) регулирование дорожного движения.
Остановка транспортного средства по требованию сотрудника органов внутренних дел по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, запрещается.


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