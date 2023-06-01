Пейте, дети, биолакт!

Пожалуй, стеклянные бутылочки из молочной кухни, которые нужно было бежать и сдавать с утра пораньше, а взамен получать уже полные, имелись в каж­дой советской семье. Как оказалось, продукция молочной кухни и сейчас пользуется большим спросом у семейчан. Тот самый биолакт из цельного коровьего молока и закваски с полезной для организма бактерией – ацидофильной палочкой – нужен не только для прикорма малышей, но и взрослым, сталкивающимся с проблемами пищеварения.

Молочная кухня «Хаким» работает в Семее с 2002 года. На ее продукции выросло уже целое поколение, а теперь и молодые родители кормят своих малышей такими же творожками и кефиром. Идея наладить производство детского питания появилась у Кажымукана Толеуова, когда у него самого родился внук. У малыша оказалась аллергия на содержимое из красивых баночек. Тогда врач прописал ему биолакт, только это и помогло.

– Я знал о целебных свойствах био­лакта и после того случая решил изготавливать детское питание для семейчан. Ведь как жило наше поколение? На каждую семью было по одной корове, и мы выросли на молоке и кефире. Детство прошло в подвижных играх. Случалось, падали с деревьев, с велосипеда, но переломов не было. У нас кости более проч­ные. А сейчас ребенок споткнулся, упал – перелом. Потому что не получает в долж­ном количестве кальций. Стало популярным порошковое молоко, отсюда у детей аллергия, запоры, – говорит Кажымукан Толеуов. – Биолакт укрепляет иммунитет, дети становятся устойчивыми к болезням. Это природный продукт, и польза от него всесторонняя.

А начинался бизнес с небольшого цеха, где изготавливался биолакт. Объемы были небольшими – фляга в день. Сегодня же производственная мощность составляет 600 литров в сутки. Кроме чудо-молока здесь получают творог, йогурт, сметану и пастеризованное молоко жирностью 3,2 процента.

Уникальность продукции сос­тоит в том, что она содержит живые бактерии, полезные для организма. Срок ее годности – всего сутки, именно столько живут бактерии. Но пользы в ней гораздо больше, чем в детских молочных смесях, которые подолгу красуются на полках магазинов.

– На протяжении 20 лет мы сотрудничаем с одним проверенным фермерским хозяйством «Балке». Работаем без выходных ради детей и их здоровья, – рассказала заведующая молочной кухней Торгын Жакенова.

Каждое утро на молочную кухню из крестьянского хозяйства доставляют молоко. Фляги обрабатываются и заносятся в пастеризационный цех, здесь делаются все необходимые анализы, а затем молоко стерилизуют паром до 92 градусов.

После пятнадцатиминутной выдержки молоко перекачивает­ся по трубопроводу для разлива в биолактный цех. Здесь оно остужается, в него добавляется закваска, ставится дата, и его помещают в термокамеру, где за шесть-восемь часов происходит сквашивание. Затем почти готовую целебную жидкость на ночь переносят в холодильник с температурой в два-четыре градуса.

На следующий день биолакт продается или выдается бесплатно по рецепту семейно-врачебной амбулатории. Причем производство работает еще по советским стандартам. Даже предпочтение здесь отдают стеклянным бутылочкам, а не используют пластиковую или бумажную тару.

По словам медиков, продукция молочной кухни очень питательна. Биолакт можно использовать для комплексной терапии опорно-двигательного аппарата: дети растут с крепкими костями и целыми зубами; во-вторых, он положительно воздействует на пищеварение, работу кишечника, потому что в нем есть бифидобактерии. Взрослым его полезно пить после приема антибиотиков, чтобы восстановить кишечную микрофлору.

Но, несмотря на все преиму­щест­ва продукции молочной кухни, в последние годы ее произ­водительность существенно снизилась. Три года назад на это повлияла пандемия коронавируса, а сейчас резко сократилось число детей, получающих биолакт по рецепту врача. Если раньше молочная кухня обеспечивала ребятишек с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей, а тендер разыгрывался непос­редственно между молочными производителями, то сейчас био­лакт достается не всем, так как семейно-врачебные амбулатории распоряжаются бюджетом сами.

– Хотелось бы ввести бесплатное молочное питание в детских садах, школах. Продукт имеет отличные отзывы, но без поддержки государства платно на постоянной основе покупать его семейчанам тяжело, многим сложно добираться, так как мы находимся на другом конце города. Когда предприятие работало на полную мощность, по Семею были открыты молочно-раздаточные пункты, выстраивались очереди к окошку. Карантин тоже сыграл свою роль, – поведала Торгын Жакенова.

Сократить штат на производстве – не выход, так как необходимо строго соблюдать технологию и поэтапную стерилизацию. О возникшей проблеме предприниматель проинформировал региональную палату предпринимателей, куда он в дальнейшем намерен обратиться с письменным заявлением в надежде, что юристы разберутся в сложившейся ситуации.

Между прочим, в июле текущего года молочная кухня из Семея получит награду от Всемирного фонда деловой репутации, а ее владелец Кажымукан Толеуов­ станет обладателем звания «Топ-менеджер-2022».