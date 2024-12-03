Пилотный проект «такс фри» для иностранцев продлят в Казахстане

Минфин предлагает продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях развития въездного туризма и увеличения товарооборота субъектов бизнеса с привлечением иностранных туристов в Казахстане с 15 августа 2019 года по 31 декабря 2024 года реализуется Пилотный проект «Такс фри», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Проектом предусматривается компенсация суммы НДС туристам (гражданам иностранных государств) при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС с суммой не менее 20 МРП (73 840 тенге в 2024 году).

Минфин предлагает продлить срок реализации пилотного проекта до 31 декабря 2025 года.

Продление срока реализации пилотного проекта связано с полной апробацией развития въездного туризма и увеличением товарооборота субъектов бизнеса с привлечением иностранных туристов.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 18 декабря 2024 года.