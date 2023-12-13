Писатель и читатели: в режиме диалога

В Казахстане всегда чтили слово. Через века казахский народ пронес и сохранил свое культурное наследие, на лучших образцах которого воспитывались и вырастали многие поколения. В современном литературном процессе Казах­стана возрастает роль творческих союзов и международных организаций. Союз писателей Казахстана, Международный казахский ПЕН-клуб, Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова за последние годы провели серию симпозиумов по художественному переводу, обогащению культурного взаимодействия, издательской политике. Новые антологии литературы Казахстана на многих языках народов мира убедительно демонстрируют ее уникальность и своеобразие.

Художественная литература способствует нравственному и патриотическому воспитанию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращает внимание творческой и научной интеллигенции на важность воспитания молодежи, подрас­тающего поколения на лучших образцах отечественной словес­ности. Эта идея находит отклик в творчестве мастеров художественного слова нашей страны. Современные прозаики и поэты постоянно в поисках ответов на важнейшие проблемы и вызовы нашего времени.

По случаю открытия Литературного клуба прозвучали приветствия руководителя управления по обеспечению деятельности Дома дружбы г. Алма­ты РГУ «Қоғамдық келiciм» Нурсауле Альтековой и первого заместителя председателя правления Союза писателей РК, лауреата Международной литературной премии «Алаш» Нуржана Куантайулы. О юбилейных датах классиков казахской литературы и современных авторов вели речь заместитель председателя Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана, главный редактор республиканской газеты «Уйғур авази» Ершат Асметов и председатель Совета ассоциации «Мицва», член Совета АНК Александр Барон.

Литературная общественность широко отмечает в эти дни 95-летие Чингиза Айтматова, в творчестве которого мощно звучит казахская тема. Среди юбилейных дат предстоящего года – 100-летие Народного писателя Казахстана Мориса Симашко и 90-летие писателя, переводчика, публициста Герольда Бельгера. Так, в четвертый раз в Алматы пройдут Международные литературные чтения в память о М. Симашко. Ведущие отечественные литературоведы-компаративисты исследуют, как воспринимают нашу литературу в разных странах мира. Например, член Королевского общества искусств Дэвид Уильям Пэрри, осуществивший перевод на английский язык книги Герольда Бельгера «Гете и Абай», великих поэтов называет духовными близнецами, гигантами мировой литературы.

Главный редактор старейшего казахстанского литературно-художественного журнала «Прос­тор», отметившего в этом году 90-летие со дня выхода в свет, Фархат Тамендаров рассказал, как представлены современные произведения на страницах издания, подчеркнув, что художественная литература облагораживает и воспитывает душу.

Еще одна важнейшая задача сегодня – показать, как представлена литература Казахстана в мировом литературном процессе. Этому посвящены презентованные научные сборники Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова «Литература Казахстана в зарубежных источниках» и «Зарубежное восприя­тие литературы Казахстана», увидевшие свет на казахском и русском языках. Валерий Толмачев, руководитель департамента науки МЦСК под эгидой ЮНЕСКО, познакомил собравшихся с инициативой создания ассоциации «Писатели против расизма», существующей во Всемирной сети, и выдвинул предложение о проведении одного из ее мероприятий в Казахстане.

Писательские контакты, как и диалог автора с читателем, необходимы и чрезвычайно важны, что и подтвердили участники открывшегося в Алматы Литературного клуба. Представители научной и творческой интеллигенции, республиканских этнокультурных объединений были едины во мнении: «Это событие важное и знаменательное». Для них кюй «Абай тойы» исполнил член Союза писателей Казахстана Караш Талап. Звучали имена и поэтические строки Самеда Вургуна, Косты Хетагурова, Никоса Казандзакиса, Юрия Герта, Князя Мирзоева, Бахыта Кенжеева, Гасанэ Хаджисулеймана. Свои стихотворения читали Раушан Буркитбаева-Нукенова, Вильям Молотов, руководитель уйгурского молодежного литературного объединения «Наследники».