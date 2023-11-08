Письмо из Сиднея

Моя внучка Жансая Калижанова родилась в Бангкоке. С первого по пятый класс обучалась в школе-гимназии № 17 Астаны. С пятого класса учится в муниципальной школе Сиднея. Такая перемена мест связана с дипломатической службой ее отца. Она учится очень хорошо, к тому же рисует, поет, играет на разных музыкальных инструментах. Жансая – девятикласс­ница. Взрос­леет и интересуется историко-культурной жизнью Казахстана. Приезжая на родину, просит показать ей святые и сакральные места нашей страны.

В YouTube она нашла ролик о знаменитой местности Арасан-Корасан, которая находится в селе Бесмойнак Жамбылского района Алматинской области, где я родился. Этот край славится не только красотой природы, но и лечебными свойствами. Так, согласно историческим данным, водой из местных родников залечивали раны казахские воины после известной Анракайской битвы. Жансае интересно все, что связано с исторической родиной ее предков.

В Сиднее мои дети познакомились с гражданами Австралии Биллом и Беверли МакГоу, которые живут неподалеку от них. Билл МакГоу – ценитель и собиратель художественных произведений. От его опытного взгляда не ускользнул талант моей внучки. Жансая подарила им свою картину, на которой изо­бразила танцующую казахскую девушку среди красных маков у подножия Алатау.

Они поблагодарили Жансаю и написали ей письмо следующего содержания:

«Дорогая Жани!

Мы с Биллом были в восторге от твоего подарка – картины с изображением твоей родины. Мы, безусловно, гордимся тем, что теперь в нашей домашней коллекции есть твоя великолепная работа.

Ты действительно очень талантлива. Образы земли и обилие маков на фоне великолепных гор говорят о твоем очень эмоциональном художественном восприятии земли, которой ты принадлежишь.

Нам бы тоже очень хотелось донести до тебя всю красоту австралийской земли с ее древними легендами, тайнами и загадками. Чтобы ты также прониклась к ней той любовью, которую испытываем к своей родине мы.

С благодарностью, Билл и Беверли МакГоу».

Мне, как журналисту, стало интересно, кто они и чем занимаются. По моей просьбе мой сын Марат Калижанов, генеральный консул Казахстана в Австралии, попросил их немного рассказать о себе. Они согласились и написали следующее письмо:

«Дорогой Уалихан!

Мы с Биллом – те, кого в Авст­ралии называют детьми войны, термин, который сейчас редко встречается в средствах массовой информации, поскольку мы, похоже, обречены исчезнуть в недалеком будущем, в то время как категории граждан, родившихся после 1946 года, часто обозначают в прессе под заголовками «Бумеры», «Поколение X», «Поколение Y» и «Миллениалы».

Будучи детьми войны, унаследовавшими моральные ценности наших родителей, бабушек и дедушек, закаленных великими депрессиями, двумя мировыми войнами и потерей близких членов семьи во время военных действий, проходивших далеко от берегов Австралии, мы научились жить в согласии со всеми, к кому жизнь не была доброй. Несмотря на нетерпимость и консерватизм некоторых районов Австралии, мы приветствовали мультикультуру и те преимущества, которые она нам несет. Мы еще в школе узнавали первые сведения о разнообразии мира вокруг нас, о богатом культурном наследии народов, населяю­щих нашу планету, с годами этот интерес к познанию только возрас­тал, и, повзрослев, мы отправились в путешествия по ближним и дальним странам.

Мы с Биллом продолжаем верить в общечеловеческие ценности, основанные на толерант­ности, уважении друг к другу и взаимопроникновении культур. Наши дети, которым сейчас за сорок, тоже выросли в этой атмосфере доброжелательности и открытости миру.

Сегодня мир стремительно меняется, и порой не в лучшую сторону, но мы продолжаем верить в разум, который позволит выстраивать взаимоотношения между странами и народами на основе равенства, социальной стабильности, уважения и учета интересов друг друга. Сообщения о трагедиях, вызванных войнами в тысячах километров от нас, отзываются в наших сердцах такой же болью и состраданием, как если бы такое случилось с нашими близкими людьми.

Мы часто бываем в зарубежных странах, видим, какой разный мир, как он динамично развивается, как далеко вперед шагнули технологии. И несмотря на то что многое сегодня отличается от привычного нам уклада, мы с Биллом не превратились в раздражительных и брюзжащих старичков, которые отвергают все новое и ностальгируют по старому. Мы восхищаемся современными достижениями в нау­ке и медицине. Мы принимаем жизнь во всей ее полноте и разноцветии – красок, вкуса, чувств.

Мы сожалеем о растущем числе изоляционистских суверенных групп, которые поддерживают насилие и беспредел ради своих целей. Мы поддерживаем расширение возможностей получения образования теми гражданами, которые находятся в неблагоприятном положении, чтобы они могли критически мыслить и отличать факты от дезинформации.

Как я уже говорила, мы любим жизнь. Часто встречаемся с друзья­ми, отдыхаем и путешествуем с детьми и внуками. Они – это лучшее в нашей жизни. Правда, делать это получается не так часто, как хотелось бы: наша дочь с мужем и маленькой дочкой живут в Канаде. И несмот­ря на то что мы всегда на связи, нам не хватает ежедневного непосредственного общения, которым наслаждаются многие наши друзья со своими детьми. Наш сын и внук, к счастью, находятся не так далеко от нас, как дочь, поэтому мы дорожим каждой встречей с ними.

В качестве приятной промежуточной альтернативы мы общаемся с молодыми родителями и их младенцами на улицах города, в кафе и других открытых местах. Это доставляет нам удовольствие, и большинству молодых родителей нравится слышать от нас комплименты их детям. К нашему удивлению, нас, похоже, не считают странными пожилыми людьми!

Мы прожили в Стэмфорде на Кенте (Stamford on Kent) почти 20 лет, и хотя иногда утверждается, что многоквартирное жилье изолирует людей друг от друга, мы обнаружили как раз обратное. Мы с соседями часто обедаем вместе, участвуем в городских общественных мероприятиях. Через соседей мы познакомились с вашими чудесными детьми – Маратом и Самал, мы очень дорожим дружбой с ними. Они много и интересно рассказывают нам о Казахстане: его истории, традициях, культуре, о его достижениях, о дружбе и единстве вашего многонационального народа. Мы разделяем современную философию Казахстана о том, что без прошлого нет будущего.

Нам кажется, что мы, австралийцы, могли бы многое почерп­нуть из многовековой мудрости вашего народа.

С уважением, Беверли и Билл МакГоу».

Прочитав письмо, я понял, что эта переписка выходит за рамки личных интересов и касается многих аспектов человеческих отношений и роли государства в современном мире. Поэтому предлагаю ознакомиться с ней и читателям «Казахстанской правды».