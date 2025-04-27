Письмо с «Титаника» продали на аукционе за 350 тыс. евро

Культура
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В Великобритании продали с молотка письмо, написанное на борту «Титаника». Автор рассказывал, что «это прекрасное судно», за считанные дни до катастрофы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: CPA Media/Pictures From History/picture alliance

Отправленное с парохода "Титаник" письмо продано на аукционе за 300 000 фунтов стерлингов (350 000 евро). Об этом сообщает агентство Associated Press в субботу, 26 апреля.

Подписанная открытка была отправлена пассажиром первого класса Арчибальдом Грейси IV - американским инвестором и писателем. Документ выставил на торги его внучатый племянник.

«Это прекрасное судно, но я дождусь конца своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», - писал его двоюродный дед вскоре после отплытия.

Торги прошли в аукционном доме Henry Aldridge & Son в английском графстве Уилтшир. Стартовая цена составила 60 000 фунтов. В итоге открытка ушла с молотка в пять раз дороже. Покупателем стал частный коллекционер из США.

Арчибальд Грейси IV был одним из немногих пассажиров "Титаника", кто выжил, выпрыгнув за борт в ледяную воду. Он забрался на перевернутую шлюпку, откуда его спасли.

Вернувшись в Нью-Йорк, он описал катастрофу в книге "Правда о Титанике". Так и не оправившись от переохлаждения, он умер в декабре 1912 года.

#письмо #аукцион #Титаник

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