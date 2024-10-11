Питание в школах обсудили в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель – обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества и реализация совместных проектов, направленных на улучшение здоровья детей и подростков, организации медицинской деятельности в организациях образования, инклюзивных кабинетов, а также вопросы охраны здоровья педагогов, повышения квалификации психологов.

По словам Гани Бейсембаева, впервые с прошлого года по поручению главы государства организовано бесплатное питание для 1,7 млн учащихся. В целях организации качественного питания министерством пересмотрены 7 нормативно-правовых актов. Включена норма относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе. Созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли родители, общественники, а также администрация школы и медработники. Закреплены законодательные нормы о порядке деятельности мониторинговых групп для бракеражных комиссий.

«Обеспечение безопасности наших детей – первостепенная задача, стоящая перед каждым участником образовательного процесса. Мы должны нести «здоровый стиль жизни» с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению. Важна ответственность каждой задействованной стороны, и, в первую очередь, предпринимателей. Особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания. Совместная работа с Министерством здравоохранения играет ключевую роль в реализации этих целей», – подчеркнул министр просвещения.

Отдельно глава профильного ведомства акцентировал внимание на санитарно-эпидемиологических мероприятиях и пересмотре некоторых нормативно-правовых актов. Также в рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии.

В ходе поездки министры ознакомились с организацией питания в школе-лицее №95, ясли-саде № 84 «Каусар» и специализированном доме ребенка г.Астаны. В завершение встречи педагоги столичных школ поблагодарили министра здравоохранения Акмарал Альназарову за заботу в вопросах благополучия детей.

Напомним, для организации качественного питания проводится мониторинг школьных столовых на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущения ранее произошедших случаев. Всего по стране создано 222 межведомственные экспертные группы при областных управлениях и районных отделах образования.