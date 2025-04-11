Плачевное состояние автодорог вызвало резкую критику депутатов

Автодороги
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Они потребовали усилить контроль за качеством дорожных работ, ввести систему персональной ответственности

Фото областного филиала партии Amanat

Отсутствие освещения и ограждений, изношенные путепроводы, неухоженные дорожные участки – все это представляет серьезную угрозу безопасности граждан. Об этом шла речь на заседании партийной фракции Amanat в Конаеве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил депутат областного маслихата Бахыт Айтайбеков, стало сложно ездить по дорогам не только местного, но и республиканского значения, имеющим 25-летний срок гарантии. Установлена плата за проезд по автотрассам Алматы – Конаев, Алматы – Усть-Каменогорск, Алматы – Хоргос. Однако в вечернее время на ряде участков темно.

– Непонятно, для кого и зачем давалась гарантия качества? Кто понесет ответственность в случае дорожной аварии? – возмутился депутат.

Кроме того, выяснилось, что дороги в селах Коксай, Иргели и Кемертоган не обслуживаются последние три года. Требуется их капитальный ремонт. Подрядчику, ТОО «Деполь», выделено финансирование, но работы не ведутся, отсутствует контроль со стороны местных властей.  

Заслушав доклады представителей АО «НК «ҚазАвтоЖол» и управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, партийцы потребовали усилить контроль за качеством дорожных работ, ввести систему персональной ответственности.

 

#депутаты #дороги #критика #качество

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