План развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрели в Правительстве

Правительство , Экономика
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Премьер-министр поддержал представленный проект комплексного плана с учетом полученного одобрения республиканской бюджетной комиссии.

Фото: Kazpravda.kz

Проекты отраслевых концепций и Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что Комплексным планом социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане, до 2025 года предусмотрено строительство школ, детских садов, автодорог, сетей газо-, тепло-, электро- водоснабжения и водоотведения, развитие промышленности, а также повышение охвата граждан спортом и медуслугами и т.д.

Премьер-министр поддержал представленный проект Комплексного плана с учетом полученного одобрения республиканской бюджетной комиссии.

Презентуя проект Концепции развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы, министр нацэкономики отметил, что в рамках нее предусматриваются шаги по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры (школы, больницы, интернет, водохранилища и т.д.) на селе, повышению уровня доходов сельчан через предпринимательство, развитие личных подсобных хозяйств и кооперации и др.

Концепция разрабатывается в реализацию соответствующего указа и предвыборной программы главы государства для повышения эффективности подходов к развитию сельских территорий, улучшения качества жизни и создания комфортной среды проживания в сельской местности.

На совещании также были рассмотрены проекты концепций развития топливно-энергетического комплекса республики до 2026 года и электроэнергетической отрасли до 2032 года.

Премьер-министр поручил доработать их с учетом озвученных предложений и замечаний.

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