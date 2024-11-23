Плановые пролёты истребителей над Астаной состоятся в субботу и воскресенье

Армия
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Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полётов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

23-24 ноября состоятся плановые пролёты истребительной авиации над городом Астана. Данное мероприятие проводится в рамках учебно-тренировочных полётов Сил воздушной обороны Республики Казахстан по демонстрации использования специальных дымовых шлейфов, сообщили в Минобороны.

«Пролёт истребителей пройдёт на безопасной высоте и не нарушит привычный ритм городской жизни. Мероприятие организовано в строгом соответствии с мерами безопасности полётов и не представляет угрозы для населения. Используемые цветные дымы не несут экологического вреда», - говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

#минобороны #плановый пролет #истребители

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