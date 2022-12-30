Планы по реализации активов фонда "Самрук-Қазына" рассмотрены в Правительстве
Правительство , Экономика
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В пятницу, 30 декабря, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Участники обсудили вопросы внесения изменений в Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы, в том числе исключения из него нескольких предприятий коммунальной собственности.
Кроме того, рассмотрены планы по строительству важных объектов социального назначения в Алматинской области и реализации активов АО «Самрук-Қазына».
По всем рассмотренным вопросам премьер-министр дал госорганам соответствующие поручения.