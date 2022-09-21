Планы по строительству нового газоперерабатывающего завода обсудил Премьер с руководством "Eni"

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с главным производственным директором компании «Eni» Гвидо Бруско и директором по разведке и добыче Лукой Виньяти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Алихан Смаилов отметил, что Правительство Казахстана высоко ценит вклад компании в развитие нефтегазовой отрасли республики и настроено на дальнейшее укрепление долгосрочного сотрудничества.

«Особое внимание мы уделяем полномасштабному освоению месторождения Кашаган, поддержанию добычи нефти и конденсата на месторождении Карачаганак и развитию газовой отрасли», — сказал Премьер-министр.

Он также добавил, что Правительство поддерживает планы консорциума по строительству совместно с АО «НК «QazaqGaz» газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью 1 млрд м3.

В свою очередь Гвидо Бруско подтвердил долгосрочные планы компании по работе в Казахстане.

«Мы будем своевременно принимать необходимые решения по действующим проектам и искать возможности для реализации новых, в том числе в сфере возобновляемой энергетики. Благодаря поддержке Правительства все возникающие вопросы по проектам решаются в рабочем порядке», — отметил Гвидо Бруско.