Плату за проезд в автобусах Алматы решили повысить до 120 тенге

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На заседании комиссии по коммунальной инфраструктуре, энергетике, водоснабжению и городской мобильности депутаты рассмотрели вопрос согласования единого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских сообщениях, а именно повышение тарифа на 20 тенге (120 тенге).

По информации руководителя управления городской инфраструктуры Сагындыка Телибаева, в Алматы работают 22 частных и 1 коммунальный автобусный парк, ежедневно выпуская на линии 2 468 автобусов и троллейбусов. Пассажиропоток составляет 1,5 млн человек в сутки. Однако ежедневные поступления не покрывают всех затрат перевозчиков, что приводит к несвоевременному ремонту техники, задержкам в приобретении запасных частей, нарушениям регулярности на маршрутах, оттоку водительского состава, покрытию расходов перевозчиками из собственных средств, отсутствию возможностей для развития сферы.

Как отмечается, несмотря на ежегодный рост цен на автобусы, запчасти, неотложные расходы и зарплаты водителей, средний возраст автобусов составляет 3 года при нормативном сроке эксплуатации 7 лет.

Так, предполагается, что повышение тарифа до 120 тенге позволит: своевременный ремонт техники, своевременное приобретение запасных частей, улучшение регулярности на маршрутах, привлечение и удержание водителей, снижение финансовой нагрузки на перевозчиков, развитие сферы с учетом потребностей пассажиров.

Члены комиссии также рассмотрели вопрос согласования тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров. Планируется, что при повышении тарифа до 120 тенге экономия субсидий в 2024 году составит 7 млрд тенге.