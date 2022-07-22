Пленительные французские мелодии

IX театральный сезон «Астана Опера» завершился авторской программой «Париж на десерт!» главного дирижера театра, заслуженного деятеля РК, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева.

Каждый проект маэстро уникален, но во всем многообразии его исключительно особенных программ есть объединяющие черты – гармония высокого музыкального стиля с исторической перспективой. Этот же концерт позволил слушателю в рамках одной гала-оперы одновременно прикоснуться более чем к двум десяткам популярных, а также крайне редко исполняемых шедевров французских композиторов, бережно собранных Аланом Бурибаевым в гала «Париж на десерт!». Все произведения и композиторы тесно связаны между собой на историческом фоне французской культурной жизни XIX века.

Известно, что главный дирижер досконально изучает мемуары, биографии, исторические данные эпохи, к которой принадлежали те или иные композиторы. Вероятно, благодаря этим глубоким познаниям его концерты имеют безупречную логику построения и несут просветительский характер для зрительской аудитории.

– Этот проект – творческая попытка в течение целого вечера охватить такое выдающееся культурное явление, как французская романтическая опера XIX века. Понятие настолько широкое, что внутри этого обоб­щенного термина оно разветвляется на множество направлений. Если назвать даже три известные французские оперы «Фауст» Гуно, «Кармен» Бизе или «Лакме» Делиба, то мы увидим, что они представляют собой такие разные течения, как романтизм, реализм и ориентализм. Но что объединяет всех композиторов, представленных на нашем концерте, так это внимание к высокому вкусу, остроумию, блеску, изяществу стиля, красоте мелодий, эффектности драматических ситуаций и нетривиальности мелодических и гармонических оборотов. К примеру, великий Жорж Бизе ради мелодии может даже поставить неправильное ударение в слове, если слово таким образом «ложится» в ту мелодию, которую он сочинил. Но, как сказано выше, небанальность – одна из самых важных составляющих стиля французской оперы, – рассказывает Алан Бурибаев.

Казахстанский маэстро востребован в мире, с ним спешат работать симфонические оркестры разных стран, он ставит спектакли на лучших европейских сценах. А его авторские проекты, вызывающие резонанс у мировой музыкальной общественности, стремятся увидеть все поклонники высокого искусства. Это касается и Симфонии № 8 Густава Малера, и Торжественной оды Shine Astana Карла Дженкинса, которые исполняли более тысячи музыкантов из Казахстана, Италии и других стран. Список любимых слушателями «Астана Опера» проектов украшают такие уникальные авторские программы, как «Письма из Италии», «Кольцо нибелунга», «Мольер, Вольтер и Бомарше, или Отцы французской комедии» и другие.

Не было никаких сомнений, что публика по достоинству оценит новый гала-вечер «Париж на десерт!», позволивший погрузиться в удивительную атмосферу Франции XIX века, отмеченную расцветом оперного искусства.

– Программа собрана таким образом, чтобы одно «блюдо» было интереснее и вкуснее другого, поэтому в этом концерте – жемчужина за жемчужиной. Мы охватываем целую панораму стилей, ведь у каждого композитора он свой. Да, мы не можем не сыграть очень популярные номера, хотя лично мне очень хочется играть раритеты, шедевры, неизвестные композиции, – говорит Алан Бурибаев.

К слову, в концерте впервые прозвучало произведение «Королевская охота в грозу» из оперной дилогии Гектора Берлиоза «Троянцы». Не мог оркестр «Астана Опера» не сыграть и всеми любимые Хабанеру и Куплеты Тореадора, которые маэстро Алан Бурибаев назвал лицом французской оперы.

В концерте, состоящем из 20 номеров, участвовали замечательные певцы – Азамат Желтыргузов, Салтанат Ахметова, Жаннат Бактай, Медет Чотабаев, Жамиля Джаркимбаева, Меир Байнеш, Салтанат Муратбекова, Талгат Галеев, Татьяна Вицинская, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Рамзат Балакишиев, Шынгыс Расылхан, Ержан Саипов, Артур Габдиев, Саян Исин, Гульдана Алдадосова. Музыкальное сопровождение обеспечил симфонический оркестр и хор «Астана Опера», главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, режиссер концерта – Еренбак Тойкенов.

– Французская вокальная школа – одна из основных в мире оперы, и далеко не каждый может спеть произведения таких композиторов, как Бизе или Сен-Санс, тем более на такой большой сцене, как «Астана Опера». Эта музыка располагает к себе особой теплотой, – отметил ведущий солист «Астана Опера», заслуженный деятель РК Меир Байнеш.

Солистка «Астана Опера» Салтанат Муратбекова, исполнившая в этот вечер Хабанеру, подчеркнула в представленном образе важность именно актерской игры.

– Моя героиня свободная, остроумная, красивая. Партия Кармен в вокальном плане несложная, но «игровая». В этом ее особенность. Здесь нужно мастерство актера, умение показать чувства и эмоции, – подчеркнула Салтанат Муратбекова.

Стоит отметить, что Казахстан и Францию, в частности, Париж, связывают прочные творческие мосты. Началом культурных отношений двух стран можно считать выступления Амре Кашаубаева в Париже в 1925 году. Он стал первым исполнителем из Казахстана, представившим на европейской сцене наше искусство. В Париже проходили и юбилейные торжества великого казахского мыслителя Абая, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, а в штаб-квартире ЮНЕСКО прошел 100-летний юбилей великого казахского композитора Ахмета Жубанова, где дирижировал сам Алан Бурибаев. В 2014 году главный дирижер дал французскую премьеру оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди в знаменитом театре Champs-Élysées в Париже, которая, как и все проекты маэстро, прошла с огромным успехом.

– Я рад тому, что наш молодой театр продолжает идти в сторону изучения и расширения репертуара. Надеюсь, со временем мы будем иметь столь же огромный репертуар, сравнимый с такими великими театрами мира, как «Метрополитен Опера», – отметил Алан Бурибаев.