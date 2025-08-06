Пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в нашу страну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Организаторами канала выступили иностранцы. Установлено, что они занимались незаконной организацией въезда, транзита и легализации иностранцев на территории Казахстана.

За свои «услуги» участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта. В ходе спецмероприятий у задержанных изъяты десятки иностранных паспортов, медицинские страховки, фальшивые документы, а также наркотические вещества и религиозная литература. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС.

По данному факту возбуждено шесть уголовных дел за организацию незаконной миграции, мошенничество и незаконное хранение наркотиков.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица и возможные эпизоды противоправной деятельности.

МВД предупреждает: любые формы незаконной миграции и организованные схемы будут выявляться и жестко пресекаться. Все причастные понесут строгую ответственность в рамках закона.