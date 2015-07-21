По актуальным вопросам

Эльмира Зарипова сообщила, что рабочая поездка в Казахстан проходит в рамках презентации Казани на право проведения в 2019 году мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkillsCompetition. Другой целью поездки является обмен опытом по вопросам организации социальной защиты социально уязвимых категорий населения и содействия занятости граждан. Тамара Дуйсенова проинформировала коллегу о совершенствовании миграционного законодательства касательно этнической миграции: в частности, будут упрощены процедура получения вида на жительство этническими казахами (оралманами) и порядок получения ими гражданства РК в течение одного года. Стороны обсудили вопросы деятельности региональных центров адаптации и интеграции оралманов.