Свежий выпуск По актуальным вопросам

Эльмира Зарипова сообщила, что рабочая поездка в Казахстан проходит в рамках презентации Казани на право проведения в 2019 году мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkillsCompetition. Другой целью поездки является обмен опытом по вопросам организации социальной защиты социально уязвимых категорий населения и содействия занятости граждан.

Тамара Дуйсенова проинформировала коллегу о совершенствовании миграционного законодательства касательно этнической миграции: в частности, будут упрощены процеду­ра получения вида на жительство этническими казахами (оралманами) и порядок получения ими гражданства РК в течение одного года.

Стороны обсудили вопросы деятельности региональных центров адаптации и интеграции оралманов.



