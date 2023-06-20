По БАКАД с ветерком

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Асет Калымов, Алматинская область

Открылось движение по Большой алматинской кольцевой автодороге, которая позволит сократить многокилометровые заторы и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

фото из открытых источников

На территории одного из дорожно-эксплуатационных участков в селе Ынтымак Илийского района состоялась церемония ввода в строй долгождан­ного объекта – кольцевой трассы БАКАД. Сюда с раннего утра прибыли колонны междугородних автобусов и большегрузных фур. Нажав на символическую кнопку, представители государственных органов, дорожно-строительных компаний и финансовых структур дали старт движению транспорта.

Как отметил министр нацио­нальной экономики Алибек Куантыров, открытие БАКАД – историческое событие для нашей страны. Это крупный инвестиционный проект стоимостью 743 млн долларов, осуществленный в рамках государственно-частного партнерства. Концессионер – турецко-корейский консорциум – был выбран путем открытых конкурсных процедур, прошедших в два этапа.

Напомним, первый генплан БАКАД был принят еще в 2002 году. Однако в связи с нехваткой финансов в госбюджете и по многим другим причинам строительство важного инфраструктурного объек­та раз за разом откладывалось на неопределенное время.

Грандиозная стройка, чуть было не превратившаяся в «бумажный» долгострой, стартовала лишь в 2018 году. По данным инвесторов, было создано свыше 1 500 рабочих мест, задействовано несколько сотен единиц техники. На всем протяжении трассы построены семь транс­портных развязок, десятки мос­тов-путепроводов.

Автобан протяженностью 66 км проходит по территории трех райо­нов Алматинской облас­ти: Карасайского, Илийского и Талгарского. Расчетная скорость движения на нем – 120 км⁄ч. От начальной точки дороги в поселке Кыргауылды близ Каскелена до конечной – в селе Кызылкайрат около Талгара – можно будет добраться всего за сорок минут. Отныне весь транзитный грузовой и пассажирский транспорт, заезжающий в Алматы, будет обходить город по кольцевому хайвею.

По оценкам экспертов, загруженность улиц мегаполиса уменьшится примерно на 20%. В ближайшие 15 лет прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, вырастет на 87%, достигнув 36 млн тонн.

Согласно договору, компания-концессионер берет объект в доверительное управление на 15 лет. Это делается с целью возврата вложенных инвестиций. До завершения эксплуатационного периода инвестор обязуется содержать дорогу в надлежащем состоянии.

Проезд будет платным: для легковушек тариф составит 241,5 тенге, для грузовиков – от 414 тенге и выше. Предусмотрен также льготный абонемент для жителей близлежащих сел.

Как подчеркнул аким Алматинской области Марат Султангазиев, сложно переоценить значение БАКАД. Являясь ключевым звеном транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, автострада придаст импульс экономическому развитию регио­на, увеличит его инвестиционный и туристический потенциал.

В свою очередь аким Алматы Ерболат Досаев напомнил, что в рамках нового генплана мегаполиса продолжается строительство шести радиальных дорог, ведущих к БАКАД. Это пробивка проспектов Абая, Рыскулова, улиц Саина, Тлендиева, Акын Сара и Северного полукольца до границы города. По окончании работ будет сформирован транспортный каркас Алматинской агломерации.

От имени компаний-грузоперевозчиков на встрече выступил водитель-дальнобойщик с многолетним стажем Михаил Драница, выразивший благодарность строителям за автомагистраль, качество которой соответствует современным техническим стандартам.

Завершив церемонию, ее участники проехались по новой дороге в составе автоколонн в сторону Каскелена.

#Алматы #дороги #открытие #БАКАД #кольцевая

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