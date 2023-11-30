Сколько человек попало в больницу после пожара в алматинском хостеле

В больницу скорой неотложной медицинской помощи Алматы госпитализировано двое пострадавших при пожаре по улице Ади Шарипова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление здоравохранения города

Фото: facebook.com/UZAlmaty

По данным на 08:00, один пострадавший госпитализирован с диагнозом: отравление угарным газом, состояние средней степени тяжести, стабильное. Второй пациент после всех обследований отправлен с рекомендациями на амбулаторное лечение.

"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая. На месте пожара задействовано 7 бригад службы скорой медицинской помощи", – рассказали врачи.

Информация будет дополняться по мере поступления, добавили в управлении.

Напомним, сегодня, 30 ноября, в 05:33 поступило сообщение о пожаре в хостеле. На месте происшествия обнаружено 13 погибших. Отмечается, что в хостеле предварительно находилось 72 человека, самоэвакуировались 59.