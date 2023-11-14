По каким статьям расследуют дело Карима Масимова

Скандалы, Другое
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Искакова Айдана
корреспондент

Об этом рассказали в пресс-службе КНБ, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

"Сообщаем, что в отношении К.Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 "Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса. Поэтому, согласно части 3 статьи 92 Уголовно-исполнительного кодекса, осужденный К.Масимов с санкции прокуратуры оставлен в СИЗО КНБ в г.Астана для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела", – сообщили в КНБ.

Отмечается, что в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, материалы досудебного расследования разглашению не подлежат.

Напомним, бывший председатель КНБ РК Карим Масимов, его заместители начальник службы спецназначения Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин были взяты под стражу 8 января 2022 года.

Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности Казахстана 6 января 2022 года.

9 января президент РК уволил двух заместителей главы Комитета нацбезопасности Марата Осипова и Даулета Ергожина, а 17 января был освобожден от должности первый зампредседателя КНБ Самат Абиш.

Комитет нацбезопасности завершил расследование в отношении бывшего руководства ведомства в августе 2022 года.

7 ноября прошлого года дело Карима Масимова поступило в суд Астаны.

24 апреля 2023 года суд Астаны признал Масимова виновным и назначил ему 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

#КНБ #расследование #подозреваемый #взятка #Масимов #отмывание денег

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