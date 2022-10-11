По миллиону тенге получили 8 молодых врачей первой поликлиники Петропавловска

Осенью в поликлинику пришли работать 6 молодых врачей общей практики, а также отоларинголог и детский невропатолог. Каждому из них были торжественно вручены сертификаты на один миллион тенге, сообщает корресподент Kazpravda.kz.

Всего восемь миллионов тенге администрация лечебного учреждения выделила докторам на подъемные пособия.

Исполняющий обязанности директора поликлиники Николай Новиков пожелал молодым специалистам успехов на трудовом пути, любить пациентов и ценить профессию.

