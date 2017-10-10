​По морям, по волнам

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Марина Иванова, Уральск

Представленные произведения выполнены начинающими и уже известными уральскими художниками и обязательно связаны с водой. Причем это не только морские и речные пейзажи, но и совершенно фантазийные композиции.

Один из инициаторов выставки «История о волне и художнике», хранитель народного музея «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин рассказал, что, когда было принято решение посвятить выставку Ивану Айвазовскому, который не имеет никакого отношения к Уральску, да и ближайшее к городу море – Каспийское – находится в сотнях километров, не все благосклонно восприняли эту инициативу. Однако Приуралье настолько богато реками и другими всевозможными водоемами, что лучше места для такой тематической выставки просто не найти. Тем более что такой гений, каким был и остается Айвазовский, одинаково понятен и близок поклонникам художественного искусства, независимо от места их проживания.

Уральск окружают 3 реки, и возможностей написать водные просторы с натуры у местных художников очень много. Красоты рек Чаган и Урал всегда привлекали творцов. Современные художники не исключение, что и доказала выставка. Известные в городе художники находят вдохновение на берегах Урала, чьи живописные просторы так и просятся на холст. По-особенному «водная» тематика отражена в полотнах Александра Синельника, чьи пейзажи фантастичны и в то же время в них есть что-то близкое и притягательное.

Самобытным и интересным является творчество юных художников – учащихся детской художественной школы им. С. Гумарова, которые не побоялись выставляться вместе со взрос­лыми. Их бурная фантазия не ограничилась рамками заданной темы. Среди сюжетов, выбранных школьниками, оказались и гибель «Титаника», и открытие Америки Колумбом, хотя тематика была соблюдена: на картинах присутствуют и океанские волны, и суда.

Выставка была организована при участии генерального консульства Российской Федерации в Уральске, на ее открытии присутствовал вице-консул Владимир Волков. По его словам, он впечатлен работами уральских художников, а особенно ребят, которых ждет большое творчес­кое будущее.

Особое место на выставке отведено моделям парусных кораблей, которые изготовил уральский мас­тер Владимир Щукин. Отличаю­щиеся большой реалистичнос­тью парусники – точные уменьшенные копии существовавших в реальности судов.

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