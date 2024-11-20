По новым правилам

Как известно, в Казахстане действует система всеобщего декларирования. На сегодня она охватила уже 4,8 млн человек, в их числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги. Для оставшихся 8 млн человек, которые должны были войти в этот список в следующем году, ведомство предложило отменить эту процедуру.

– В связи с оцифровкой данных и получением информации из различных источников система Комитета государственных доходов Республики Казахстан теперь разрешает освободить декларантов от представления входной декларации, если речь идет об активах, зарегистрированных в Казахстане, – сказала руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Дина Кусаинова. – То есть гражданам больше не нужно указывать в декларации квартиры и автомобили, которые находятся на учете в стране. Кроме того, другие государственные органы также оцифровали свои базы данных, что позволяет получать эти данные автоматически.

Наряду с этим сейчас усилен финансовый и валютный контроль­, а также налажен обмен информацией с международными организациями. Казахстан уже получает сведения более чем от 100 стран, с которыми налажен обмен данными. Это позволило пополнить государственный бюджет на 4,5 млрд тенге.

– В нашей стране очень широко развиты цифровые услуги. Доля безналичных платежей в стране увеличилась до 86 процентов. В связи с этим по поручению Главы государства мы пришли к тому, что в принципе готовы освободить декларантов четвертого этапа от представления дек­ларации, – добавила она.

Однако стоит отметить, что Министерство финансов предложило оставить обязательство по подаче входной декларации и декларации об активах и обязательствах для тех граждан, которые имеют имущество за пределами Республики Казахстан.

– Граждане, у которых на счетах в иностранных банках имеет­ся сумма, превышающая 1 000 месячных расчетных показателей (МРП) – на 2024 год 1 МРП сос­тавляет 3 692 тенге, то есть если сумма на этих счетах превышает 3,7 миллиона тенге, обязаны будут представить декларацию, – пояснила спикер.

Кроме того, декларацию обязаны подать граждане, которые имеют за пределами РК инвес­тиции в драгоценные металлы, долю участия в иностранных компаниях, в жилищном строительстве, а также в ценных бумагах и производных финансовых инструментах. Это также касается денежных средств на брокерских счетах, объектов интеллектуальной собственности (авторских прав), цифровых активов, дебиторской и кредиторской задолженности, а также имущества, стоимость которого превышает 1 000 МРП, при наличии соответствующей оценки. Все эти требования касаются активов, находящихся за пределами Казахстана.

Что касается тех, кто сдает недвижимость в аренду, они обязаны будут сдавать декларацию по форме 270. Предыдущая, 240-я форма больше недействительна. Здесь они должны отразить имущество, приобретенное в Казахстане или за рубежом в течение года суммой свыше 20 тыс. МРП, то есть около 74 млн тенге.