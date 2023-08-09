По новым стандартам

Для почти пяти десятков объектов образования закупают предметные кабинеты, укомплектовывают современной художественной литературой библиотеки, здания по необходимости ремонтируют, снабжают их системами безопасности.

– В малых городах, районных центрах и селах ежегодно на повестку дня ставится вопрос модернизации школ по современным стандартам, – рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев на совещании в областном акимате. – В прошлом году в регионе модернизировано 47 школ. В текущем году из бюджета на модернизацию такого же количества сельских образовательных учреждений выделено более полумиллиарда тенге. И все работы по этим объектам должны быть полностью завершены к новому учебному году.

В Аральском и Казалинском районах будет модернизировано по семь школ, в Кармакшинском, Жалагашском, Сырдарьинском и Шиелийском – по шесть школ, в Жанакорганском – девять. Таким образом, идет ремонт 47 школ, закупка предметных кабинетов для 24 школ, приобретается художественная литература для школьных библиотек, прошел монтаж систем безопасности.

Как рассказали в пресс-службе областного акимата, в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию в казахстанских школах 7 000 кабинетов современной робототехники, химии, биологии, физики, STEM в 2021 году для школ региона приобретено 56, в прошлом году 63 таких кабинета. На сегодня определены поставщики еще 46 кабинетов, необходимое оборудование в школы доставлено.