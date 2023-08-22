По плану и в срок

Подготовку к предстоящему отопительному сезону коммунальщики области начали с 1 мая. В настоящее время процесс масштабной ремонтной кампании находится уже на стадии завершения.

На 17 августа, по словам заместителя главы управления энергетики и ЖКХ Биржана Абдрахманова, отремонтировано 959 котельных (95,8%), 689 из 707 объектов образования, 506 из 518 объектов здравоохранения, 2 368 жилых домов (90%). Кроме того, текущий ремонт проведен на 23 км сетей теплоснабжения, капитальный – на 13 км, реконструировано 3 км сетей.

В нынешнем году на подготовку к отопительному сезону акмолинцам выделено 27,6 млрд тенге. Из этой суммы 5,6 млрд – для реализации 11 инвестпроектов, 5,3 млрд – для проведения ремонтных работ, 6,8 млрд – для приобретения энергоресурсов.

Еще 5,3 млрд частных инвестиций направляются на ремонт ТЭЦ и сетей теплоснабжения Степногорска. Дело в том, что в нынешнем году на местной ТЭЦ, эксплуатирующейся с 1996 года, уровень амортизации тепловых сетей составил 80–90%, порядком выработан и ресурс оборудования теплоцентрали.

В настоящее время здесь уже выполнен текущий ремонт пяти котлоагрегатов, пяти турбин и капитальный ремонт котлоагрегата № 6 на 4,2 млрд тенге (за счет собственных средств). Добавим, что капремонт турбоагрегатов № 4 и № 5 запланирован на следующий год. А нынче на них ведется текущий ремонт.

Отметим, что для исполнения поручения Главы государства разработан и утвержден План мероприятий по решению вопросов теплоснабжения Степногорска.

Из резерва Правительства в нынешнем году выделено 2 млрд тенге на ремонт магистральных сетей протяженнос­тью 3,1 км. В настоящее время проложено 99% трубопровода. Самим ТОО «Степногорск теплотранзит» за счет собственных средств (1,1 млрд тенге) капитально отремонтированы 4 км сетей, еще на полукилометре (540 м) проведен текущий ремонт, заменено насос­ное оборудование.

Кокшетауские коммунальщики уже проложили 2,6 км тепловых сетей, восстановлена теплоизоляция на 3,2 км. В этом году взялись и за ремонт дымовых труб городских котельных. На сегодня на одной из них – РК-1 – ремонт выполнен на 35%, на РК-2 – на 80%. Добавим, что на ремонт двух районных котельных и тепловых сетей областного центра из резерва Правительства выделено 2,6 млрд тенге.

Пополнение запасов угля на складах – еще одна актуальная задача для сотрудников сферы. На отопительный сезон (на коммунально-бытовые нужды) акмолинцам необходимо 530 тыс. тонн угля. Из них 97 тыс. тонн, или двухмесячный запас от общей потребности, уже создан.

Населению на зиму нужно около 1 млн тонн каменного топлива. На сегодня в город поставлено 150 тыс. тонн, или 15% от потребности. К слову, уголь населению в регионе отпускается в 56 пунктах. Для увеличения объема поставок топлива в перечень региональных операторов включены 64 поставщика от 16 регионов.

Средняя стоимость тонны угля, выросшая на 20–25% по сравнению с прошлым годом, сегодня находится на уровне 15 850 тенге. Ценовой рост, по словам Биржана Абдрахманова, связан в первую очередь с увеличением стоимости угля на разрезах и увеличением железнодорожных тарифов.

Как отметил заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ, в целом подготовка к новому отопительному сезону в регионе завершается согласно плану и в обозначенные сроки.

В рамках исполнения поручения Главы государства коммунальщики завершают техническое обследование всех объектов теплоснабжения. По окончании этой кропотливой работы будут определены участки, требующие ремонта. Затем их распределят и поэтапно отремонтируют в течение ближайших двух-трех лет.