Фото: Правительство РК

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по укреплению экономического потенциала регионов и созданию крупных инфраструктурных проектов, Правительством на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области направлено 9,6 млрд тенге. Средства выделены из Специального государственного фонда.

В СЭЗ Qyzyljar на сегодняшний день зарегистрировано свыше 20 участников с общим объемом заявленных инвестиций 317,1 млрд тенге, что позволит создать порядка 4 тыс. постоянных рабочих мест. Из них уже запущены 5 проектов на 28,4 млрд тенге. На предприятиях создано порядка 700 новых рабочих мест.

Строительство новой инфраструктуры и инженерных коммуникаций за счет выделенных средств ускорит запуск еще 16 инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики, таких как пищевая промышленность, машиностроение, АПК и др. Совокупный объем инвестиций составляет 279 млрд тенге, планируется создание свыше 3 тыс. постоянных рабочих мест.

В настоящее время на территории СЭЗ уже завершены работы по водоснабжению и ливневой канализации. Начато строительство железнодорожных путей для субзоны №3. Одновременно ведется прокладка разводящих сетей теплоснабжения, строительство дорог, дренажной системы, линий связи и благоустройство территории.

Запуск новых производств повысит промышленный потенциал и инвестиционную привлекательность региона, способствуя дальнейшему социально-экономическому развитию Северо-Казахстанской области.