В преддверии Дня работников транспорта Премьер-Министр Олжас Бектенов от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева поздравил специалистов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В своем выступлении Премьер-министр подчеркнул ключевую роль транспортно-логистического сектора в развитии экономики страны.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед нами задачу – увеличить потенциал транспортного сектора и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. В этом контексте важен упорный труд специалистов отрасли, которые обеспечивают безопасную и бесперебойную перевозку пассажиров и грузов. Отечественная транспортная отрасль по итогам первых 6 месяцев текущего года показала динамичный рост – на 22,7%. Это результат самоотверженного труда и добросовестной работы таких специалистов и ветеранов отрасли, как вы», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечены масштабные меры по модернизации инфраструктуры, цифровизации и повышению транзитного потенциала Казахстана, реализуемые по поручению Президента. В настоящее время ведется ремонт 13 тыс. км автодорог, строится более 1,3 тыс. км новых железнодорожных линий, современные логистические хабы и аэропорты. К 2029 году планируется увеличить объем транзитных грузов, проходящих по территории страны, до 100 млн тонн. Особое внимание уделено развитию мультимодальных маршрутов, включая Транскаспийский транспортный коридор – для реализации данного проекта модернизируются порты Актау и Курык.

Также по поручению Президента, озвученного на заседании Национального курултая в марте текущего года, началось строительство магистрали «Центр – Запад» по маршруту Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз с выходом на ТМТМ, что позволит сократить маршрут между центральными и западными регионами страны на 560 км.

Отмечено развитие авиационной отрасли. Так, почти во всех аэропортах страны действует пятая степень свободы воздуха. В целях развития туризма строятся новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагая, Зайсана и Кендерли. Открыты новые пассажирские терминалы в Алматы, Кызылорде и Шымкенте. Ведется работа по восстановлению аэропорта Аркалык.

Премьер-министр подчеркнул, что в целом казахстанская транспортная отрасль становится все более технологичной и клиентоориентированной за счет внедрения новых цифровых решений, в том числе автоматизированных систем управления, цифровой диспетчеризации. За вклад в развитие транспортной отрасли Олжас Бектенов от имени Президента вручил государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.

«В этом году в рамках Года рабочих профессий в систему государственных наград впервые введено почетное звание «Заслуженный работник транспортной отрасли Казахстана». Это искреннее признание вашего труда со стороны Президента и всего казахского народа. Сегодня в других регионах страны также проходят церемонии чествования передовиков производства и ветеранов транспортной отрасли. По всей республике государственные награды и почетные звания будут вручены около 200 работникам. Это яркое свидетельство поддержки специалистов отечественной транспортной отрасли, которые прилагают усилия на благо страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

От имени награжденных с ответным словом выступили Канат Шаймин и Ануарбек Шулгауов. Работники транспортной отрасли выразили благодарность Президенту и отметили, что высокая оценка их труда служит стимулом к дальнейшей добросовестной работе на благо Казахстана.

«Искренне благодарны Главе государства за признание наших заслуг и оказанное уважение. Неустанный труд во благо страны – наш гражданский долг. Эта награда – большая радость и источник вдохновения для дальнейшей добросовестной службы. Пусть наш труд и далее служит народу!» – сказал директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Курорт - Боровское рельсосварочное предприятие» Ануарбек Шулгауов.