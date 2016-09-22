​По программе модернизации

Первые кредитные договоры между акиматом ВКО и ЕБРР подписаны в декабре прошлого года. Целевым назначением заемных средств, составивших 11 млрд тенге, стала модернизация системы централизованного теплоснабжения, а также реконструкция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города Семея. Согласно условиям подписанных документов ЕБРР профинансирует проекты таких предприятий, как «Семей водоканал» и «Теп­локоммунэнерго».

Позже, в марте текущего года, стороны подписали предварительные соглашения по проектам модернизации уличного освещения Усть-Каменогорска и Семея стоимостью 7, 8 млрд тенге. Еще один кредитный договор о поддержке проекта модернизации системы водоснабжения и водоотведения областного центра заключен прошедшей весной в рамках проведения Астанинского экономического форума.

Глава представительства Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану Джанет Хэкман и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов два месяца назад подписали также предварительное соглашение по финансированию проекта модернизации системы теплоснабжения Усть-Каменогорска на сумму до 5 млрд тенге. Инвестиции ЕБРР, направленные на снижение потерь тепла и повышение эффективности использования энергии на центральных тепловых и насосных станциях, составляют 3 млрд тенге. Остальные средства являются грантовыми, предоставляемыми Правительством РК и местным бюджетом. Проект, реализация которого позволит обеспечить надежность теплоносителей, а также безаварийную работу объектов теплоснабжения и бесперебойное обеспечение потребителей, предполагает капитальный ремонт и строительство сетей теплоснабжения, закупку оборудования и спецтехники.

Возможность финансирования еще одного социально значимого для Восточного Казахстана проекта – строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе пока находится на рассмотрении у банка. Как пояснили в областном управлении экономики и бюджетного планирования, итоги государственных закупок по данному проекту будут подведены в конце сентября текущего года.

В целом общая стоимость инфраструктурных проектов, планируемых к финансированию ЕБРР до конца 2016 года, составит 37, 8 млрд тенге. В частности, Джанет Хэкман акцентировала внимание участников церемонии подписания августовского соглашения на том, что Европейский банк реконструкции и развития расширяет свое сотрудничество с акиматом ВКО.

Наряду с крупными инвес­тиционными инфраструктурными проектами ЕБРР поддерживает развитие малого и среднего бизнеса через свой офис, открытый в Усть-Каменогорске в 2003 году.

– За прошедший период мы реализовали 221 проект в регионе, – отметила Д. Хэкман. – Это специальная программа по развитию малого и среднего бизнеса, который нуждается в доступе к ноу-хау. Оказывая предприятиям помощь в получении консалтинговых услуг, мы помогаем им стать конкурентоспособными.

Что касается сотрудничества областного акимата с другими международными финансовыми организациями и инвесторами, то недавно достигнута договоренность с Азиатским банком развития о включении в Страновую программу займа для ВКО в размере 44 млрд тенге. Подобный шаг, как и другие планируемые на предстоящий период мероприятия, по словам главы региона Д. Ахметова, продиктованы поручением Главы государства на расширенном заседании Правительства 9 сентября текущего года о расширении сотрудничес­тва с международными финансовыми организациями.