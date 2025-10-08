По следам земельных махинаций

Закон и Порядок
0
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

По данным местных влас­тей, за последние три года в собственность государства возвращено 1 488 земельных участков общей площадью 483,6 тыс. га. Львиная доля этих наделов передана в сельскохозяйственный оборот путем проведения конкурсов. Другая часть закреплена за сельскими округами для обеспечения населения пастбищами. Некоторые участки предоставлены предпринимателям для реализации инвестиционных проектов.

Как сообщила пресс-служба акимата Алматинской области, в территориальный депар­тамент по управлению земельными ресурсами Минсельхоза направлены материалы по 930 неис­пользуемым сельскохозяйственным угодьям общей пло­щадью 195,6 тыс. га. В этот перечень вошли 55 участков, расположенных вдоль Капшагайского водохранилища и реки Или.

– Ряд земельных массивов, связанных с экс-должностными лицами, был ранее передан крестьянским хозяйствам и аграрным предприятиям для ведения сельского хозяйства, – подчеркнули в областном акимате. – Все решения принимаются строго в рамках действую­щего законодательства. Компетенция по проверке законности выделения и использования земель закреплена за ДУЗР в соответствии с Земельным кодексом республики. Информация о принятии соответствующих мер департаментом по управлению земельными ресурсами будет предоставлена дополнительно.

Напомним, в ходе недавнего заседания Мажилиса Парламента депутат Бакытжан Базарбек, сделав запрос на имя генерального прокурора, озвучил результаты проверки земельного законодательства в Алматинской области, проведенной ДУЗР. По информации мажилисмена, ряд массивов, расположенных на берегу Капшагайского водохранилища и реки Или, в нарушение норм Земельного и Водного кодексов был предоставлен родственникам бывших высокопоставленных чиновников. Эти участки находятся на территории особо охраняемых природных зон и в водоохранной полосе.

Тем временем прокуратура Алматинской области сообщила, что совместно с ДУЗР и Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией удалось вернуть в государст­венную собственность ценные земельные участки, переданные в частное пользование более 15 лет назад.

– За последние три года государству возвращено 83 тысячи гектаров земель на общую сумму 6,1 миллиарда тенге, из них 21 тысяча гектаров стоимостью 1,6 миллиарда тенге находилась в собст­венности бывших высокопоставленных чиновников, их родственников, а также лиц, входящих в список Forbes, – проинформировала пресс-служба надзорного органа. – В частности, по иску прокуратуры в мае 2025 года государству возвращен земельный участок на побережье Капшагайского водо­хранилища, принадлежавший семье Кулибаевых. Аналогичным образом были возвращены еще девять гектаров прибрежной территории, фигурировавшие в депутатском запросе Бакытжана Базарбека.

Кроме того, выявлен ряд нарушений земельного законодательства в городе Алатау и Илийском районе Алматинской области. В государственный фонд возвращены участки общей площадью 66,5 га, их кадастровая стоимость – 1,8 млрд тенге. Эти наделы были предоставлены незаконно, часть из них длительное время не использовалась по целевому назначению.

В суд поданы иски о возврате государству еще 21 земельного участка общей площадью 236 га кадастровой стоимостью 5 млрд тенге. Как отметили прокуроры, надзор за соблюдением законности в сфере земельных отношений ведется на системной основе совместно с гражданами и депутатами Парламента.

#прокуратура #земля #Алматинская область #возврат активов

