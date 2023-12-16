По страницам истории

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Илья Пащенко

В Национальной академической библиотеке РК открылась книжная выставка «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры».

фото Игоря Бургандинова

Посетителям библиотеки представлены около 50 книг на казахском и русском языках, тематически сгруппированных в три секции. Первая посвящена героическим свершениям далеких предков, вторая – декабрьским событиям 1986 года в Алматы, а третья – непосредственно истории независимого Казахстана.

Первыми посетителями выс­тавки стали студенты ЕАГИ им. А. Кусаинова. Все возрастаю­щий интерес к истории нашей страны закономерно привел к тому, что наибольшего внимания удостоились книги, обращенные в далекое прошлое и рассказываю­щие современным читателям о том, как боролись за независимость герои былых времен.

В числе таких книг, в частнос­ти, сборники «Древний мир права казахов». Под обложками десяти томов объединены статьи и исследования, посвященные своеобразию правовой системы казахского общества, а также тексты законов и уложений ханской эпохи. Представленные с максимальной полнотой, они делают издание фундаментальным сводом уникальных исторических документов. Так, в четвертом томе десятитомника была впервые собрана и обстоя­тельно прокомментирована большая часть из известных на момент выхода книги вариантов основного источника права казахов – свода законов «Жеті жарғы».

Привлекла внимание посетителей и книга Думана Рамазана «Абылай ханның арманы». Свою историческую драму писатель приурочил к 750-летию Золотой Орды и постарался передать благородный образ мудрого и справедливого правителя, умелого стратега и талантливого политика.

Вместе со студентами выставку «Тәуелсіздік – мәңгілік елдің тұғыры» посетили военнослужащие. На примере легендарных батыров, отстаивавших независимость Казахстана в схватках с врагом, они учились мужеству, стойкости и готовности к патрио­тическому подвигу, которые всегда отличали защитников Отечества.

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