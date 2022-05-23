По вопросам депутатской деятельности

Глава государства принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о выездах депутатов в регионы для проведения встреч с населением по обсуждению предстоящего референдума и предлагаемых изменений в Конституцию.

Как сообщил Ерлан Кошанов, ежедневно депутатами проводилось до 250 мероприятий, преиму­щественно в трудовых коллективах, на рынках, социальных объектах и в отдаленных населенных пунктах. По его словам, в целом граждане поддерживают предлагаемые реформы и готовы принять участие в референдуме.

К разъяснительной кампании по плебисциту подключена партия «AMANAT». Активно работают республиканский и региональные штабы из числа авторитетных партийцев. Мобилизованы депутаты фракций в маслихатах всех уровней и молодежное крыло партии.

В ходе поездок мажилисмены получили обратную связь по ак­туальным проблемам, волнующим население. Все вопросы будут сис­тематизированы и отработаны совместно с Правительством соглас­но утвержденному алгоритму.

Председатель Мажилиса проинформировал Главу государства о законотвор­ческой деятельности палаты. В частнос­ти, с начала сессии одобрено 64 законопроекта, на рассмотрении – 51, в том числе – в реализацию поручений Президента. Поправки касаются Налогового кодекса, правоохранительных органов, вопросов противодейст­вия деятельности финансовых пирамид и легализации доходов, полученных преступным путем.

Президенту также было доложено о подготовке к публичному заслушиванию отчета Правительства и Счетного комитета за 2021 год, а также проведению парламентских слушаний по воп­росам водных ресурсов.

Кроме того, Ерлан Кошанов проинформировал Касым-­Жомарта Токаева об усилении работы по линии парламентской дипломатии. Так, в мае проведено совместное выездное заседание профильных комитетов пар­ламентов Казахстана и Кыргызстана по международным делам и обороне на пограничном посту в поселке Кордай Жамбылской области. В июне планируется участие депутатов в заседании советов Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Армении и Пар­ламентской Ассамблеи тюркоязычных стран в Кыргызстане.