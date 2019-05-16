​По всему спектру взаимодействия

437
Игорь Прохоров

Дарига Назарбаева подчеркнула общность подходов наших стран к решению большинства региональных и международных проб­лем и поблагодарила кипрских партнеров за поддержку международных и региональных инициа­тив Казахстана. Она отметила, что подписанные в ходе визита главы МИД Кипра в Казахстан межправительственные документы будут способствовать расширению сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Стороны также договорились укреплять межпарламентские связи. В связи с этим председатель Сената пригласила кипрских депутатов посетить Казахстан.

– Уверена, обмен визитами парламентских делегаций позволит не только расширить наш политический диалог, но и продвинуть двусторонние отношения по всему спектру взаимодействия, – подчеркнула Дарига Назарбаева.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества. Собеседники подчеркнули, что есть все предпосылки для наращивания объема взаимной торговли и ее диверсификации.

В частности, Дарига Назарбаева предложила кипрской стороне принять участие в реализации совместных инфраструктурных проектов, подробно рассказав о широких возможностях двустороннего сотрудничества в сфере финансов и инвестиций, открывающихся на площадке Международного финансового центра «Астана».

Председатель Сената поблагодарила Кипр за ратификацию Соглашения о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС. В настоящее время документ ратифицирован парламентами 27 стран – членов ЕС, сообщила пресс-служба Сената.

В свою очередь Никос Христодулидис рассказал о намерении открыть в Казахстане посольство Кипра для стран Центральной Азии. По словам дипломата, Кипр готов стать послом Казахстана в Европейском союзе.

Собеседники также обсудили вопросы гендерного равенства. Председатель Сената проинформировала главу внешнеполитического ведомства о планах дальнейшего расширения прав и возможностей казахстанских женщин: участии во властных структурах, обеспечении равных возможностей для экономичес­кой независимости, развитии своего бизнеса.

В заключение встречи Николос Христодулидис пригласил председателя Сената в Кипр поделиться вопросами продвижения гендерного равенства. 

