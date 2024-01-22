По зову сердца и души

Многие из нас любят фильмы и книги о суперменах, которые спасают мир и человечество от чудовищных катастроф, вызволяют заложников, захваченных террористами, рискуют жизнью и здоровьем ради счастья других. Но мы часто не замечаем, что герои, совершающие беспримерные подвиги, живут среди нас. Это обычные люди, которых можно встретить на улице, в магазине, общественном транспорте. Их призвание – защищать и оберегать сограждан, их сердца наполнены патриотизмом.

Один из таких профессионалов – ветеран органов внутренних дел алматинец Андрей Волков. Он начинал службу в 2005 году, устроившись после армии в одно из подразделений МВД.

…Больше десяти лет прошло с того злополучного дня, когда при задержании особо опасных преступников тяжелые ранения получили несколько полицейских. Тогда в квартире многоэтажки одного из крупных городов Казахстана забаррикадировались вооруженные бандиты, открывшие стрельбу в подъезде. Как выяснилось позже, это были матерые уголовники, за которыми тянулся шлейф тяжких преступ­лений: убийства, вымогательства, разбойные нападения.

В составе штурмовой группы Андрей Волков ворвался в квартиру, где находились члены ОПГ. Последовала перестрелка, взорвалась граната. К счастью, бандитов удалось обезвредить и задержать. Однако в больницу в тяжелом состоянии были доставлены сам Андрей и двое его коллег, получивших осколочные ранения.

Травма, полученная в ходе спецоперации, обернулась для стража порядка серьезными пос­ледствиями. Врачам пришлось ампутировать мужчине стопу. Андрею поставили протез, но спустя полгода после лечения и реабилитационных процедур сильный духом офицер вернулся в строй.

Скромный, немногословный мужчина не любит вспоминать о событиях того дня, не прошедшего для него бесследно. Признается, что поимка опасных преступников – это всегда риск для жизни.

– Любой человек рискует в повседневной жизни, даже когда переходит дорогу, – говорит ветеран полиции. – Что можно ожидать при столкновении с людьми из преступного мира?.. Конечно, после ранения было нелегко справляться с нагрузками, но я старался. Сдавал зачеты по физподготовке, выполнял задания, поставленные руководством.

Отдав службе в органах правопорядка больше 16 лет, Андрей Сергеевич вышел на пенсию. Нынче он преподает в Алматинской академии МВД РК им. М. Есбулатова. Опыт офицера, прошедшего «огонь и воду», можно поистине считать уроками мужества и патриотизма.

Ветеран ведет занятия по огневой подготовке: учит будущих сотрудников СОБРа обращаться с оружием, быть психологически готовым к его применению в случае необходимости. По словам наставника, пойти служить в полицию – очень ответственное решение. Не каждый может выдержать постоянные дежурства, ночные смены, стресс, а также экстремальные ситуации. Поэтому нужно серьезно подумать, прежде чем сделать окончательный выбор, предупреждает курсантов Андрей Сергеевич.

– Мы воспитываем слушателей на ярких примерах мужества и патриотизма, – подключается к беседе экс-начальник Алматинской академии МВД, а ныне заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков. – Одна из важных задач, поставленных главой МВД Ержаном Саденовым, – это вовлечение ветеранов в работу по воспитанию молодого поколения сотрудников полиции, улучшению их профессиональных навыков. Привлекая к преподаванию в наших учебных заведениях офицеров, находящихся на заслуженном отдыхе, используя их потенциал, мы развиваем институт наставничества. Радует, что преданные своему делу люди не остаются равнодушными к вопросам обеспечения правопорядка, делятся своим практическим опытом. Один из них – подполковник полиции Волков.

Остается добавить, что Андрей Сергеевич – продолжатель семейной династии полицейских. Его отец Сергей Иванович, много лет отдавший службе в СОБРе, с ранних лет привил мальчишке волевые качества, уважение к людям в форме, ответственность за принятое решение. И когда встал вопрос о выборе будущей профессии, сомнений у парня не было – только полиция, органы правопорядка.

Прошло много лет с того дня, как Андрей впервые заступил на оперативное дежурство. Сегодня, давая наставления сыну-подростку, офицер говорит, что свой путь в жизни нужно выбирать по призванию, по зову сердца и души.