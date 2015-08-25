Победила Эвелин из Аргентины Свежий выпуск 468 Анастасия ШВАРЦ

В общей сложности в этом году в оргкомитет конкурса поступило 55 заявок из 35 стран мира, из которых конкурсной комиссией были определены пять победителей, по одному от макрорегионов СНГ, Европа, Америка, Азия и Океания, Ближний Восток и Африка. Лучшие материалы, повествующие о нашей стране, вышли из-под пера журналистов Аргентины, Египта, Индонезии, Польши и Узбекистана.

В церемонии награждения приняли участие глава МИД РК Ерлан Идрисов, а также представители дипломатического корпуса, партнеры и спонсоры конкурса. «Журналисты играют очень важную роль в укреплении мира и стабильности в мире. Сегодня мировое сообщество является свидетелем динамичного развития Казахстана и преображения нашей столицы», – сказал Е. Идрисов. Он выразил надежду, что за время своего визита в Казах­стан журналисты смогут увидеть растущую динамику развития страны в сфере экономики и становления гражданского общества.

«Мало кто знает о Казах­стане в моей стране. Однако я ручаюсь, что буду освещать Казахстан в своих статьях, тем самым информируя людей о вашей республике», – подчерк­нула журналист-победитель из Аргентины Эвелин Армелла, проделавшая до Казахстана самый дальний путь.

Наградой за победу в конкурсе, помимо грамот и сувениров, является поездка журналистов в Казахстан, возможность побывать в Астане, Алматы и курортной зоне Бурабай, что позволит им в полной мере ощутить красоту природы и динамику развития современного Казахстана.



