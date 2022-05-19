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Победили аневризму
Азамат Сулейменов

Операцию по имплантации аортального эндопротеза успешно провели кардиохирурги Мангистау.

Кардиохирурги Мангистауской областной больницы прооперировали 58-летнего мужчину с аневризмой аорты. В лечебное учреждение пациента доставили каретой скорой помощи, на момент поступления у больного было зафиксировано попадание крови из аорты в грудную полость.

– Мужчина получил ушиб, в результате из аорты в грудную полость хлынула кровь. После установки стент-графта на гемоторакс был установлен дренаж в область плевры. Скопившуюся кровь в объеме 2,5 литра удалили, после чего легкие открылись и пациент смог нормально дышать. Операция по имплантации аортального стент-графта длилась около часа, – рассказал оперировавший больного врач-кардиохирург Мангистауской областной больницы Ернур Ордабаев.

Отмечается, что к сложному хирургическому вмешательству пациента готовили три дня. Специально для операции в Мангистау доставили необходимое оборудование из Алматы. Ернуру Ордабаеву ассистировали Курбанали Сабдинов и Маулен Жумадильдаев. Состояние больного в послеоперационный период они оценили как стабильное. После лечения пациента в отделении сердечно-сосудистой хирургии кардиологии и аритмологии его выписали домой.

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