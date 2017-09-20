​Победили знатоки

В Акмолинской области завершился конкурс знатоков казахского языка среди молодежи «Тіл – парасат». Возраст участников – от 17 до 22 лет. По условиям конкурса участники представили без подготовки устную презентацию на предложенную тему, писали эссе на казахском языке, строили диалоги в парах, а в заключительном туре «Шабыт жұлдызы» исполняли пес­ни, танцы или показывали сценку. Члены жюри при подведении итогов особое внимание обращали на умение участников раскрыть тему, правильное произношение и правописание, учитывали уровень артистизма.

Победителем областного этапа стал Виталий Пантюхин из Аккольского района, который представит область на республиканском конкурсе в ноябре. Второе место занял Александр Олейников из Коргалжынского района, а третье – Владимир Сильченко из Кокшетау.