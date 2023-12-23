Победителей национальной премии "Umai 2023" наградили в Астана Опера

В этом году в организационный комитет поступило 322 заявки от конкурсантов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Конкурс, нацеленный на поддержку профессиональных творческих коллективов и отдельных деятелей искусства за значительные творческие успехи и выдающиеся достижения, проводится во второй раз. Организатором конкурса является министерство культуры и информации РК.

В своей приветственной речи министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что конкурс "Национальная премия "Umai" имеет особое значение для нашей страны.

"Искусство играет важную роль в формировании духовности. Наш знаменитый писатель Мухтар Ауэзов говорил, что без изящного искусства нет осмысленного существования. Искусство, действительно, является основой для развития нации, а человек искусства играет важную роль в воспитании современного общества", - сказала она.

Министр вручила 29 победителям статуэтки и денежные сертификаты.

В этом году в организационный комитет поступило 322 заявки от конкурсантов, в финал прошли 114 человек.