Победителей национальной премии "Umai 2023" наградили в Астана Опера

Культура
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В этом году в организационный комитет поступило 322 заявки от конкурсантов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Конкурс, нацеленный на поддержку профессиональных творческих коллективов и отдельных деятелей искусства за значительные творческие успехи и выдающиеся достижения, проводится во второй раз. Организатором конкурса является министерство культуры и информации РК.

В своей приветственной речи министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что конкурс "Национальная премия "Umai" имеет особое значение для нашей страны.

"Искусство играет важную роль в формировании духовности. Наш знаменитый писатель Мухтар Ауэзов говорил, что без изящного искусства нет осмысленного существования. Искусство, действительно, является основой для развития нации, а человек искусства играет важную роль в воспитании современного общества", - сказала она.

Министр вручила 29 победителям статуэтки и денежные сертификаты.

В этом году в организационный комитет поступило 322 заявки от конкурсантов, в финал прошли 114 человек.

#культура #премии #Аида Балаева #Umai 2023 #министерство культуры и информации РК

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