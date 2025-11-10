В этом году творческий смотр проходил в три этапа

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В Акмолинской области завершился XII республиканский конкурс искусства «Ақберен», который объединил талантливых школьников со всех уголков Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, «Ақберен» – традиционный проект, направленный на воспитание у подрастающего поколения национального духа, патриотизма, любви к словесному искусству и уважения к традиционной культуре.

В этом году конкурс проходил в три этапа: районный, региональный и республиканский. В районном туре приняли участие 10 484 школьника, по итогам отбора 128 участников прошли в республиканский этап и представили свои регионы.

Конкурсные выступления проводились по нескольким направлениям: ораторское и интеллектуальное мастерство, художественное чтение, написание эссе, исполнение на национальных музыкальных инструментах и айтыс. В течение трёх дней участников оценивали известные учёные, деятели культуры и искусства Казахстана.

Победители и призёры были награждены дипломами I, II и III степени Минпросвещения РК, грамотами республиканского научно-практического центра «Дарын» и ценными призами. По итогам конкурса 12 участников заняли первые места, 18 – вторые, 29 – третьи. Кроме того, 18 конкурсантов были отмечены грамотами.

В командном зачёте третье место и кубок «Ақберен – 2025» завоевали команды Туркестанской области и города Алматы. Второе место и кубок присуждены команде Республиканской специализированной школы-интерната имени Абая. Главный приз и звание лучшей команды конкурса завоевала команда Жамбылской области.