Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области

Образование
127
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этом году творческий смотр проходил в три этапа

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В Акмолинской области завершился XII республиканский конкурс искусства «Ақберен», который объединил талантливых школьников со всех уголков Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным ведомства, «Ақберен» – традиционный проект, направленный на воспитание у подрастающего поколения национального духа, патриотизма, любви к словесному искусству и уважения к традиционной культуре.

В этом году конкурс проходил в три этапа: районный, региональный и республиканский. В районном туре приняли участие 10 484 школьника, по итогам отбора 128 участников прошли в республиканский этап и представили свои регионы.

Конкурсные выступления проводились по нескольким направлениям: ораторское и интеллектуальное мастерство, художественное чтение, написание эссе, исполнение на национальных музыкальных инструментах и айтыс. В течение трёх дней участников оценивали известные учёные, деятели культуры и искусства Казахстана.

Победители и призёры были награждены дипломами I, II и III степени Минпросвещения РК, грамотами республиканского научно-практического центра «Дарын» и ценными призами. По итогам конкурса 12 участников заняли первые места, 18 – вторые, 29 – третьи. Кроме того, 18 конкурсантов были отмечены грамотами.

В командном зачёте третье место и кубок «Ақберен – 2025» завоевали команды Туркестанской области и города Алматы. Второе место и кубок присуждены команде Республиканской специализированной школы-интерната имени Абая. Главный приз и звание лучшей команды конкурса завоевала команда Жамбылской области.

#конкурс #Акмолинская область #Минпросвещения #победители #награды #«Ақберен»

Популярное

Все
Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна
Пловец Адильбек Мусин стал победителем Игр исламской солидарности
Арабские страны отвергли план США по Газе
Лиса напала на жительницу Костанайской области
ERG развивает Национальную систему квалификаций
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Работников цифровизации и информационных технологий чествуют Казахстане
В Казахстане прошёл первый международный конкурс профмастерства в ГМК
Карагандинские археологи нашли нетронутое погребение сакского воина
ATP признала Almaty Open одним из лучших теннисных турниров мира
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
Родриго Пас вступил в должность президента Боливии
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу из Кызылординской области
Победителей республиканского конкурса «Ақберен» наградили в Акмолинской области
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Бектенов обсудил с руководством LanzaJet строительство завода в РК
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Рост ВВП Казахстана за год достиг 6,3%
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
В Зайсанском районе построят водохранилище
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ

Читайте также

С помощью ChatGPT можно будет создавать учебные программы н…
Около 300 тысяч казахстанских педагогов прошли курс по ИИ в…
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Гульжан Джарасова возглавила комитет в Миннауки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]